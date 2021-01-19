В Украине резко подешевели квартиры: новостройки вытесняют вторичку

В Украине дешевеют квартиры на вторичном рынке. Ежегодно на 10% падает стоимость в "чешских проектах", еще быстрее снижаются цены на "хрущевки" и "сталинки".

Об этом в комментарии UBR заявил гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько. "Это жилье понемногу теряет в своей стоимости", – отметил он. По оценкам эксперта, падение стоимости в указанном сегменте происходит ежегодно.

Данную тенденцию усиливает и то, что застройщики сдают новые дома с невыкупленными квартирами. Тогда как раньше на "первичке" квартиры раскупались еще до сдачи объекта. То есть на рынке предложение заметно превышает спрос, подчеркнул руководитель Greenol.

Он отметил, что еще более старый жилищный фонд – "хрущевки" и "сталинки" – дешевеют еще более стремительными темпами. По его словам, рано или поздно к ним "доберутся программы по реновации" и такие дома будут снесены.

Отметим, стоимость квартир на вторичном рынке привязана к курсу доллара. Постепенно после подорожания валюты растут цены и на первичном рынке. Часть жилого фонда в Украине находится в аварийном состоянии, а срок эксплуатации хрущевок подходит к концу. Это приводит к снижению спроса на такое жилье.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия купил дом в коттеджном городке Green Hills под Киевом по цене однокомнатной квартиры в столице.