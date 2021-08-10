В компании Google пообещали снизить зарплату работникам на дистанционке

Американская корпорация Google сократила зарплаты сотрудникам, которые перешли на удаленную работу на постоянной основе. Размер выплат будет отличаться в зависимости от города и штата проживания.

Как передает Reuters со ссылкой на калькулятор зарплат в Google, нововведение касается тех, кто до пандемии работал в офисе.

Подобный подход, указало агенство, выбрали и другие технологические гиганты, к примеру, компании Facebook и Twitter. Они также будут платить меньше людям, которые переехали в менее дорогие районы.

Google же предложила своим сотрудникам узнать, каким будет их уровень зарплаты, с помощью специального калькулятора. Инструмент запустили еще в июне.

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"Наши компенсационные пакеты всегда определялись местоположением, и мы всегда платим на уровне верхней части местного рынка в зависимости от того, где работает сотрудник", – заявил представитель Google.

Работник компании на условиях анонимности рассказал журналистам, что его зарплата должна была снизиться на 10%, если бы он продолжал работать дома. Поэтому он решил добираться до ближайшего офиса в Сиэтле из соседнего округа, хотя дорога и занимает два часа.

"Я так много работал, чтобы меня повысили, не для того, чтобы потом зарплату понизили", – пожаловался он.

В целом компания может срезать до 25% зарплаты. При этом для работников из Нью-Йорка никакого снижения выплат не предусмотрено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 36 американских штатов и Вашингтон, округ Колумбия, подали в суд коллективный иск против Google. Компанию обвинили в монополии и злоупотреблении властью над разработчиками приложений на Android через свой магазин Play Store.