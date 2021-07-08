В США 36 штатов подали коллективный иск против Google

В США группа прокуроров, представляющая 36 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, подали коллективный иск против компании Google. Ее обвинили в монополии и злоупотреблении властью над разработчиками приложений на Android через свой магазин Play Store.

В Google отклонил иск как "беспочвенный", заявив, что изменения, которые истцы требуют внести в Google Play, "увеличивают расходы для мелких разработчиков, ограничивают их способность внедрять инновации и конкурировать, а также делают приложения в экосистеме Android менее безопасными для потребителей", передает Politico.

Сторона обвинения говорит, что Google контролирует 90% рынка приложений для Android, в то же время ни один другой цифровой магазин не занимает более 5% рынка.

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"Этот иск не о помощи маленькому парню или защите потребителей. Речь идет о поддержке нескольких крупных разработчиков приложений, которые хотят пользоваться преимуществами Google Play, не платя за них", – отметили в компании.

Судебный иск связан с нововведением в Google Play Store, который обяжет платить 30-процентную комиссию с продаж цифровых товаров или услуг. Изменения вступят в силу в сентябре этого года.

Google Play Store – магазин приложений в Android-смартфонах. Также пользователи могут загружать программы от сторонних компаний, например, Amazon или Samsung, или же других источников. Это разительно отличает Android от iPhone, где Apple App Store является единственным источником, где пользователям разрешено получать приложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Epic Games, создавшая популярный сетевой шутер Fortnite, подала в суд на корпорации Apple и Google за то, что их игру удалили из магазинов приложений App Store и Google Play.