В Европе начали выпускать "Vodka Zelensky". Прибыль отдадут украинцам

В Швейцарии начали производить водку, названную в честь президента Украины Владимира Зеленского. Бренд был основан группой людей для помощи нашему государству и украинцам. При этом всю прибыль компания пожертвует на поддержку нуждающихся граждан нашей страны и восстановление городов.

Водку можно будет купить в 3 странах Европы – Швейцарии, Германии и Великобритании. Об этом сообщается на сайте vodkazelensky.com.

"Водка "Зеленский" была основана группой миролюбивых людей для помощи Украине и украинцам. 100% нашей прибыли мы жертвуем на поддержку нуждающихся украинцев и помощь в восстановлении страны. #DrinkForPeace – это кампания по информированию и сбору средств для помощи в восстановлении Украины", – говорится в сообщении.

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Так, бутылка "Зеленского" 0,5 л обойдется в 40 швейцарских франков (или 1260 грн). Платформа в настоящее время создается, основатели приглашают все другие компании по производству напитков по всему миру поддержать их.

Напомним, в начале марта в Чехии начали продавать подушки с изображением Зеленского. Их цена – 570 крон (более 730 грн). Такой товар появился в интернет-магазине TNBK. Все средства, вырученные с продажи, пойдут на помощь украинцам, которые пострадали в результате российских ударов и бомбардировок.

Называется подушка Volodymyr. Деньги от продажи поступят чешской организации People in Need, которая оказывает правозащитную и гуманитарную помощь с 1992 года и работает в более 20 странах мира.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Ужгороде с начала войны, которую развернула РФ против Украины, волонтеры продают воду под названием "Слезы оккупанта". Все вырученные средства отдают в поддержку ВСУ.