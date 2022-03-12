В Ужгороде начали продавать воду "Слезы оккупанта": деньги отдадут на нужды ВСУ. Видео

В Ужгороде с начала войны, которую развернула РФ против Украины, волонтеры продают воду под названием "Слезы оккупанта". Все вырученные средства отдают в поддержку ВСУ (Вооруженные силы Украины).

Бутылка "Слез оккупанта" стоит 20 грн, говорится в сюжете "Украина 24". Видео доступно на YouTube-канале OBOZREVATEL TV (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Одновременно сегодня за 5 минут несколько человек подошли и хотели именно эту воду купить. Они сказали, что пусть так и будет, эти слезы оккупанта. Пусть это работает", – сказала волонтер.

На этикетке бутылки изображен закарпатский медведь с оружием, а также бомбы, которые превращаются в слезы. Отмечается, что идея возникла еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе, но тогда воду называли "Слезами сепаратиста".

Видео дня

Волонтеры говорят, что это слезы раскаяния врага – российского оккупанта. "Сначала это была исключительно закарпатская вода. На Закарпатье очень много хорошей воды: родниковой, минеральной. Но впоследствии уже начали использовать европейскую воду. Собственно, какую нам предоставляют, ту мы и брендируем. Мы снимаем этикетки и наклеиваем свои", – рассказывает волонтер.

Кстати, "Слезы оккупанта" отправляют и на передовую. Делают это для поднятия боевого духа украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области между селами Ореховского района оккупанты танком раздавили машину с гражданскими. В результате этого погибли два взрослых человека и заживо сгорел ребенок.

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