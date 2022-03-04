В Чехии продают подушки с портретом Зеленского: вырученные деньги передадут на помощь Украине. Фото

В Чехии начали продавать подушки с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Их цена – 570 крон (более 730 грн).

Такой товар появился в интернет-магазине TNBK. Все средства, вырученные с продажи, пойдут на помощь украинцам, которые пострадали в результате российских ударов и бомбардировок (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Называется подушка Volodymyr. Деньги от продажи поступят чешской организации People in Need, которая оказывает правозащитную и гуманитарную помощь с 1992 года и работает в более 20 странах мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чехии провели благотворительный концерт со сбором средств для Украины. Тогда только за час удалось собрать более 125 миллионов гривен.

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