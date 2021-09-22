Украинцам пересчитают пенсии: часть получит прибавку в 1590 грн

В Украине в 2022-м минимальную пенсию повысят с 1934 до 2093 грн. При этом максимальная выплата увеличится на 1590 грн, до 20 930 грн.

Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2022 год (законопроект №6000). Так, в бюджете пересмотрели повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных в июле и в декабре, вместе с тем будут расти и максимальные пенсии. Как будут пересчитывать:

с июля: повышения с 1934 до 2027 грн;

с декабря: до 2093 грн.

Отметим, для максимальной пенсии при наличии 35 лет стажа размер зарплаты должен быть на уровне более 60 тыс. грн. Уплачивая налоги с такого дохода в следующем году можно будет претендовать на пенсию около 20 тыс. грн.

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Самые большие выплаты традиционно получают судьи. Они, в отличие от простых украинцев, не получают пенсию по формуле. Вместо этого они могут претендовать на 80% от зарплаты судьи. И с ростом зарплат им пересчитывают и размер пенсий.

В то же время львиная доля украинцев, согласно данным ПФУ, получают пенсии, размер которых достигает всего 3 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.