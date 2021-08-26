Украина продаст ряд убыточных аграрных предприятий с землей

В Украине продадут около сотни государственных сельскохозяйственных предприятий. Большинство из них убыточны или уже не работают.

По итогам 2020 года агропредприятия, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества, получили убыток в размере 48,2 млн грн. Об этом сообщает ЭП.

Антирейтинг возглавляет госпредприятие "Пуща Водица", которое имеет 32,4 млн грн убытков. Компания имеет в своем распоряжении более 2 тыс га земель.

Второе место с минусом в 10,5 млн грн занял "Государственный резервный семенной фонд Украины". В тройку "лидеров" входит "Знаменский шелкосовхоз" – 2,8 млн грн убытков.

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В Фонде государственного имущества намерены продавать соответствующие предприятия только в виде единых имущественных комплексов. Земли фирм не будут разбивать и отдавать в аренду.

Сейчас в перечень государственных компаний, подлежащих приватизации, включены 16 предприятий. Вопрос приватизации еще 43 комплексов решится после принятия законопроекта о распаивании государственных земель при приватизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сможет подавать в суд иски о конфискации земельных участков. Во-первых, конфисковать участок могут в случае нарушения требований относительно предельной площади земель сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в собственности у одного человека.

Во-вторых, конфискация возможна в случаях, когда владелец был обязан отчуждить ее (купля-продажа или дарение) в соответствии с законом, но участок не был отчужден.