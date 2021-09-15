Цена земли вырастет в несколько раз: украинцы все активнее торгуют гектарами

В Украине уже в 2026-2027 годах за гектар земли будут предлагать $5 тыс. (133 тыс. грн). Сейчас средняя стоимость составляет примерно 40 тыс. грн. При этом количество земельных сделок составило уже 16 589.

Одна из причин прогнозируемого роста цен – покупка земли может стать альтернативой инвестициям в квартиры. "Внутренний капитал ищет свое пристанище. Как только украинцы поймут, что земля – это интереснее, чем недвижимость, бум строительства закончится. Даже 100 га могут быть интересными для условного IT-специалиста, который живет в Лондоне, а здесь развивает стартап по выращиванию органической ягоды", – заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, сообщает Agronews.

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На данный момент заключили 16 589 сделок в рамках рынка земли. При этом согласовали – 4921, в очереди на рассмотрение – 19, как сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По словам доцента Киевской школы экономики, эксперта по земельным вопросам Олега Нивьевского, рынок земли сейчас оживляется. "Это не удивительно, ведь рынок покупки-продажи сельхозземель для нас новый. В Украине его не было 20 лет. Людям нужно к нему привыкнуть, понять, как он работает, "набить шишки". Но мы видим, что практика нарабатывается", – сказал эксперт.

В Украине с 1 июля объявили старт рынка земли. К 2024-го покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-украинцы с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает дополнительные инвестиции в размере $10 млрд из-за запуска рынка земли. Он добавил, что по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.