Теневой нефтяной флот России угрожает миру экологической катастрофой – FT

Российский теневой флот нефтетанкеров, который курсирует по всему миру, усугубляет риски крупных разливов нефти, т.е. экологических катастроф. Дело в том, что такие корабли – в основном старые, а также ходят без страховки от проверенных страховщиков.

Видео дня

Об этом рассказал Рольф Торе Роппестад, исполнительный директор Gard – одной из крупнейших в мире компаний по страхованию судоходства, пишет Financial Times (FT). Роппестад уточнил, что разлив нефти представляет собой не только экологическую, но и социальную катастрофу, которая "лишь ждет своего часа".

"Никто не поможет разобраться с этим беспорядком", – отметил он, имея ввиду ненадежность страховщиков, услугами которых пользуется теневой флот РФ. В целом представители энергетического сектора обеспокоены тем, что мелкие и неопытные трейдеры теперь перевозят нефть на большие расстояния на старых судах.

Роппестад подсчитал, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину, "несколько тысяч" судов торгуют по всему миру без страховок Международной группы страховщиков (IG). Он выразил обеспокоенность по поводу способности страховщиков, не входящих в IG, справиться с разливом или другим несчастным случаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия переправляет рекордные объемы нефти марки Urals по морю, перегружая сырье с одного судна на другое. Таким образом РФ пытается справиться с расходами на фрахт, которые резко возросли после европейских санкций.

Перегрузка нефти с судна на судно в море – в целом обычная практика при торговле нефтью. Однако РФ практически не использовала ее с сентября по декабрь 2022 года, предпочитая фрахтовать танкеры, которые везли сырье покупателям напрямую.

Дело в том, что расходы на фрахт для РФ теперь могут достигать половины стоимости нефти, что заставляет россиян искать менее крупных и более лояльных перевозчиков. Кроме того, Россия экономит на страховщиках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!