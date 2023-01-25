Россия занялась перегрузкой рекордных объемов нефти прямо в море – Bloomberg

Россия переправляет рекордные объемы нефти марки Urals по морю, перегружая сырье с одного судна на другое. Таким образом РФ пытается справиться с расходами на фрахт, которые резко возросли после европейских санкций.

Видео дня

Как пишет Bloomberg, согласно данным отслеживания танкеров в декабре-2022 и январе-2023 будет перевезено в общей сложности 19 млн баррелей российской нефти. За один только январь, вероятно, будет поставлен рекорд в 14 млн баррелей.

Речь идет о нефти, которая перегружается с судна на судно. Это обычная практика при торговле нефтью, однако РФ практически не использовала ее с сентября по декабрь 2022 года, предпочитая фрахтовать танкеры, которые везли сырье покупателям напрямую.

После введения "Большой семеркой" потолка цен на российскую нефть, стоимость страховки для таких перевозок российской нефти значительно выросла, а чем дороже страховка – тем дороже и фрахт. Зато при перегрузке с судна на судна, согласно мерам G7 разрешено использовать стандартную страховку, если цена нефти не превышает $60 за баррель.

В итоге слишком дорогой фрахт танкеров, чьи владельцы все еще готовы возить российскую нефть, сбивает цены на само сырье. Расходы на фрахт для РФ теперь могут достигать половины стоимости нефти, что заставляет россиян искать менее крупных и более лояльных перевозчиков.

Сейчас большая часть российской нефти марки Urals перевозится в Азию относительно небольшими танкерами из-за европейского бойкота. Нефть продается с крупным дисконтом.

В госбюджет РФ закладывалась цена в $70 за баррель, а фактическая стоимость барреля колеблется в районе $40. Как считают российские аналитики, в результате казна РФ недосчитается 2-3 трлн рублей, что сопоставимо с расходами на образование и нацпроекты вместе взятые.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" и ЕС планируют в марте пересмотреть ценовые ограничения на российскую нефть. С учетом снижения рыночных цен, вероятно, предельная цена также будет снижена.