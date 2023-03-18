Россия пытается в обход санкций продавать нефть: использует старые танкеры, это грозит массовыми разливами

Россия не может продавать свою нефть в ЕС и пытается использовать устаревший теневой флот. Это грозит массовыми розливами.

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"Россия использует флот старых, плохо застрахованных танкеров, чтобы обойти западные санкции в отношении своего ископаемого топлива, что вызывает опасения по поводу потенциально катастрофической аварии или разлива нефти", – говорится в публикации The Washington Post.

Старые корабли иногда сталкиваются с проблемами – как выяснили испанские власти 4 марта, экипаж 19-летнего танкера Blue Sun послал сигнал о том, что двигатель судна вышел из строя. Судно, достаточно старое, чтобы находиться на свалке, было куплено вьетнамской компанией всего несколькими днями ранее и зарегистрировало его пункт назначения как российский порт Приморск на Балтийском море.

Финский залив, который образует самый восточный язык Балтийского моря, имеет ширину всего 30 миль в некоторых районах, причем движение в Россию и из России ограничено еще более плотной полосой воды, зажатой между финскими водами на севере и эстонскими водами на юге. Залив переполнен кораблями и, недалеко от России, льдами — навигационной полосой препятствий в это время года.

Транспортировка российской нефти через международные воды в такие страны, как Индия и Китай, которые не ввели санкции, не является незаконной. За месяц до начала вторжения 19 процентов танкеров, покидающих российские порты, были зарегистрированы как покрытые "неизвестными" страховщиками, что, как правило, является признаком неадекватного или несуществующего страхования, согласно данным группы Myllyvirta.

Доля выросла до 45 процентов, и она, вероятно, будет расти дальше. "Это просто означает, что крупный разлив нефти может стать еще более серьезной катастрофой или инцидентом", – отмечают эксперты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в январе зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 25 млрд долларов. Это стало следствием целого ряда причин: традиционно в январе из-за смещения учета налогов показатели бюджета хуже средних, на 45% упали поступления от продажи нефти и газа, взлетели расходы бюджета.