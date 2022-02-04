Таможня пересчитала цены на оформление авто из Кореи: как изменилась стоимость растаможки

Государственная таможенная служба снизила цены на оформление авто из Кореи. Причина – угроза прекращения поставок. Снижение составило 400-1000 долларов.

Об этом говорится в сообщении ГП МТП "Черноморск". Отмечается: на одну из моделей авто стоимость таможенной очистки упала на 4 750 долларов.

"Новые цены на автомобили, импортируемые из Кореи, создали угрозу задержки вывоза иномарок из порта. Клиенты заявляли, что стоимость была завышена в среднем на 2 000 долларов за одно авто. Это приводило к убыткам автотрейдеров и логистических компаний", – рассказали в порту.

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Также на госпредприятии отметили, что количество выгружаемых авто не превышает вместимость складов. А переполнения площадок удалось избежать.

Что предшествовало

Проблемы с оформлением авто из Кореи возникли по причине отказа Одесской таможни растаможивать их – из-за подозрений о занижении стоимости новыми собственниками. Всем же брокерам сообщили о введении специальной таблицы с указанием минимально допустимых цен на авто, ввозимых из Кореи, по которой будет формироваться тариф на их растаможку. В результате она подорожала на несколько тысяч долларов.

По словам владельца компании SE Korea Евгения Сидорука, единая таблица по Корее вышла только в январе. В итоге его клиентам пришлось доплатить не только за стоянку в Одесском порту, что составило порядка 300 долларов, но и за растаможку каждой машины по 850-900 долларов.

А основатель компании KoreaStyle Вячеслав Гришуков утверждал, что на практике купленный автомобиль "по табличке" стоил, например, не 6 тыс. долларов, а 8 тыс. долларов. Кроме того, к его стоимости еще прибавляли доставку – около 1 400 долларов. В результате все таможенные пошлины и цена за растаможку формировались не от фактических 6 000 долларов, а от 9 400 долларов.

"При этом коснулось данное нововведение только физлиц, которые покупают корейские автомобили для себя. Новые авто, которые ввозятся юрлицами, под подобный контроль не попали", – отмечают эксперты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на все, за последние 20 лет рынок автомобилей в Украине изменился не так сильно, как можно было бы подумать. Цены на некоторые популярные марки авто практически не выросли в долларах и евро.