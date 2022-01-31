В Украине резко подорожала растаможка корейских авто – почему приходится переплачивать тысячи долларов

У украинцев возникли проблемы с растаможкой авто из Кореи. Причина – Одесская таможня отказалась растаможивать их, подозревая занижение стоимости новыми собственниками. Всем же брокерам сообщили о введении специальной таблицы с указанием минимально допустимых цен на авто, ввозимых из Кореи, по которой будет формироваться тариф на их растаможку. В результате она подорожало на несколько тысяч долларов.

Об этом сообщает UBR.ua. Отмечается: трудности в оформлении таких автомобилей тянутся еще с конца прошлого года.

По словам владельца компании SE Korea Евгения Сидорука, единая таблица по Корее вышла только в январе. В итоге его клиентам пришлось доплатить не только за стоянку в Одесском порту, что составило порядка 300 долларов, но и за растаможку каждой машины по 850-900 долларов.

"При этом я показываю платежку из банка, где указана марка, модель, VIN-код. Но на таможне говорят: "нет, будем растаможивать только согласно нашим данным", – рассказал Сидорук.

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Сколько стоит растаможить "корейцев"

По словам основателя компании KoreaStyle Вячеслава Гришукова, на практике купленный автомобиль "по табличке" стоит, например, не 6 тыс. долларов, а 8 тыс. долларов. В дополнение же к этому, к его стоимости еще и добавляют доставку – порядка 1 400 долларов. В итоге все таможенные сборы и цена за растаможку формируется не от фактических 6 000 долларов, а от 9 400 долларов.

"При этом коснулось данное нововведение только физлиц, которые покупают корейские автомобили для себя. Новые авто, которые ввозятся юрлицами, под подобный контроль не попали", – отмечают аналитики.

Все корейские авто растамаживают только через Одессу

Растаможить автомобиль из Кореи можно только через Одесскую таможню. Хотя ранее процедуру делали через любой пост таможни по всем городам Украины.

"Я приезжаю к себе на пост в Киеве, а мне говорят, что мы не оформляем Корею, оформляйте там, куда приплывает. То есть весь круг замкнулся на Одесской таможне", – рассказал адвокат Иван Казачук.

В свою очередь, Гришуков обращает внимание на то, что "доказать что-либо таможне – невозможно". "С их слов, ни инвойс, ни платеж Swift не являются для них доказательством. Какие-то скриншоты с аукционов, внутренние документы, скриншоты с сайта, где было куплено авто – тоже. У них есть табличка, ниже расценок которой они растаможивать не могут", – отметил он.

При этом он подчеркнул: рынок брокерских услуг вокруг корейских автомобилей сузился до 3-5 компаний. "А все остальные фирмы вынуждены растаможивать через них как через посредников", – добавил адвокат.

Участники рынка рассказывают: из-за фактической его монополизации несколькими компаниями, стоимость растаможки выросла в среднем с 1 200 долларов до 3 000 долларов. А брокерское оформление – с 200 долларов до 500 долларов.

Откуда взялись новые расценки

Такая ситуация сложилась из-за сговора между известными одесскими фирмами, которые возят "корейцев", и таможенниками, уверяет Евгений Сидорук. По его словам, они отправляли людей в эти конторы по брокерским услугам якобы по более приемлемым ценам.

"Вскоре схему раскрыли, но на момент выяснения обстоятельств растаможка была приостановлена, а позже – презентована и сама табличка. В итоге ситуация в большей мере сказалась на потребителях, которые теперь вынуждены переплачивать за легальный ввоз автомобиля", – рассказывают аналитики.

Расценки таможни можно оспорить

Юридически существует вполне законный метод оспорить растаможку по ценнику таможни. Для этого юристы рекомендуют отталкиваться от 55 статьи Таможенного кодекса Украины, когда человек доплачивает платежи, которые требуют от него при растаможке, но позже через суд их возвращает.

"Это – 100% выигрышное дело. Суды выигрываются и деньги возвращаются. Даже если покупка осуществляется сейчас", – уточняет Казачук.

Для этого покупателю необходимо обратиться к адвокату с рядом документов. В частности:

декларацией;

договором купли-продажи;

банковским переводом об уплате определенной суммы, которая указана в договоре купли-продажи.

По словам Казачука, возврат денег нужно будет ждать порядка 2-4 месяцев. А суд со своей стороны будет обязан еще и вернуть деньги, которые человек понес на судебные издержки.

Спрос на "корейцев" упал

Сложившаяся ситуация привела к тому, что спрос на корейские автомобили резко сократился. По словам экспертов, падение оценивается в около 30%. Более того, из-за новых правил многие участники рынка намерены уйти из бизнеса.

"Эксперты отметили резкий спад спроса на автомобили из Кореи – почти на треть. Многие из них намерены дорастаможить купленные ранее автомобили и выйти из бизнеса навсегда по причине "таможенного террора", – подчернкули в UBR.ua.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на все, за последние 20 лет рынок автомобилей в Украине изменился не так сильно, как можно было бы подумать. Цены на некоторые популярные марки авто практически не выросли в долларах и евро.