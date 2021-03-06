Штрафы и низкие тарифы: Раде предложили реформу общественного транспорта

Полина Коваленко
Полина Коваленко
Рынки и компании
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Транспортная реформа в Украине

В Украине хотят существенно трансформировать работу общественного транспорта. В первую очередь планируют заняться городскими маршрутками, которые у многих ассоциируются с "адом на колесах". Для этого в Верховную Раду внесены 4 законопроекта (№5149, №5150, № 5151, № 5152), которые в комплексе получили название "транспортная реформа общественного транспорта".

Суть реформы состоит в создании прозрачного конкурентного рынка пассажирских перевозок путем внедрения двухуровневой модели, по которой успешно работает общественный транспорт в Лондоне, Мадриде, Варшаве и других городах Европы. Более подробно об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Если транспортная реформа будет поддержана большинством депутатов, сферу общественного транспорта ожидают следующие изменения:

  • Появится возможность параллельно работать двум моделям организаций пассажирских перевозок: общественные и коммерческие транспортные услуги. В первом случае перевозчики будут обслуживать коммерчески невыгодные маршруты, но которые являются социально важными (например, пассажиропоток включает большое число "льготников", дальность маршрута неокупаема и т.п.). Затраты перевозчиков в таком случае будут покрываться за счет дотаций с бюджета. Вторая модель будет применяется там, где перевозчик имеет возможность зарабатывать на перевозках и для государства нет необходимости дотировать транспортные услуги. Определять, к какой модели отнести тот или иной маршрут в пределах определенной территории, будет организатор перевозок, т.е. государство в лице органов местного самоуправления.

  • Выбор перевозчиков будет осуществляться через конкурентные процедуры публичных закупок. Это позволит не допустить махинаций при проведении конкурса на маршруты и позволит вести открытую конкуренцию среди поставщиков транспортных услуг. Право ездить получит тот перевозчик, который готов обеспечить необходимое качество транспорта по самому низкому тарифу.

  • Для сферы общественных перевозок обязательным условием будет внедрение безналичной системы оплаты проезда (POS-терминалов) и электронного билета. При этом вся оплата за проезд будет направляться не в "карман" перевозчика, а напрямую специальному публичном субъекту. Им будет отдельно созданное организатором неприбыльное предприятие. При таком подходе льготные категории пассажиров не будут спрашивать, можно ли им воспользоваться маршруткой, так как, во-первых, перевозчик не имеет права отказать, а во-вторых, ему будет все равно, какие категории пассажиров перевозить. Доход перевозчика будет определяться не собранными средствами за проезд (как происходит сейчас), а откатанными километрами и качеством предоставляемых услуг.

  • Будет внедрен своеобразный механизм "городского транспорта в смартфоне". Это позволит максимально диджитализировать сферу пассажирских перевозок. Автоматизированная диспетчерская система контроля "уполномоченное предприятие - перевозчик - пассажир" даст возможность удаленно контролировать график движения транспорта, качество предоставляемых услуг и другие необходимые показатели. Местная власть через уполномоченное предприятие сможет штрафовать перевозчиков за невыполнение условий договора и несоблюдение установленных норм (в том числе, в случае жалоб пассажиров). А вот добросовестных перевозчиков, обеспечивающих высокое качество услуг, будут поощрять премиями.

  • Благодаря долгосрочным контрактам на оказание транспортных услуг (от 5 лет и больше) перевозчики не будут бояться вкладывать значительные инвестиции в модернизацию и обновление транспортного состава. Этот пункт будет одним из обязательных условий договоров на перевозки. Как результат – вместо "раздолбанных маршруток" пассажиры смогут увидеть комфортный и безопасный транспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае успешной реализации транспортной реформы в Украине "льготников" ожидают кардинальные изменения.

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