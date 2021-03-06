Штрафы и низкие тарифы: Раде предложили реформу общественного транспорта

В Украине хотят существенно трансформировать работу общественного транспорта. В первую очередь планируют заняться городскими маршрутками, которые у многих ассоциируются с "адом на колесах". Для этого в Верховную Раду внесены 4 законопроекта (№5149, №5150, № 5151, № 5152), которые в комплексе получили название "транспортная реформа общественного транспорта".

Суть реформы состоит в создании прозрачного конкурентного рынка пассажирских перевозок путем внедрения двухуровневой модели, по которой успешно работает общественный транспорт в Лондоне, Мадриде, Варшаве и других городах Европы. Более подробно об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Если транспортная реформа будет поддержана большинством депутатов, сферу общественного транспорта ожидают следующие изменения:

Появится возможность параллельно работать двум моделям организаций пассажирских перевозок: общественные и коммерческие транспортные услуги. В первом случае перевозчики будут обслуживать коммерчески невыгодные маршруты, но которые являются социально важными (например, пассажиропоток включает большое число "льготников", дальность маршрута неокупаема и т.п.). Затраты перевозчиков в таком случае будут покрываться за счет дотаций с бюджета. Вторая модель будет применяется там, где перевозчик имеет возможность зарабатывать на перевозках и для государства нет необходимости дотировать транспортные услуги. Определять, к какой модели отнести тот или иной маршрут в пределах определенной территории, будет организатор перевозок, т.е. государство в лице органов местного самоуправления.

Выбор перевозчиков будет осуществляться через конкурентные процедуры публичных закупок . Это позволит не допустить махинаций при проведении конкурса на маршруты и позволит вести открытую конкуренцию среди поставщиков транспортных услуг. Право ездить получит тот перевозчик, который готов обеспечить необходимое качество транспорта по самому низкому тарифу.

Для сферы общественных перевозок обязательным условием будет внедрение безналичной системы оплаты проезда (POS-терминалов) и электронного билета . При этом вся оплата за проезд будет направляться не в "карман" перевозчика, а напрямую специальному публичном субъекту. Им будет отдельно созданное организатором неприбыльное предприятие. При таком подходе льготные категории пассажиров не будут спрашивать, можно ли им воспользоваться маршруткой, так как, во-первых, перевозчик не имеет права отказать, а во-вторых, ему будет все равно, какие категории пассажиров перевозить. Доход перевозчика будет определяться не собранными средствами за проезд (как происходит сейчас), а откатанными километрами и качеством предоставляемых услуг.

Будет внедрен своеобразный механизм "городского транспорта в смартфоне" . Это позволит максимально диджитализировать сферу пассажирских перевозок. Автоматизированная диспетчерская система контроля "уполномоченное предприятие - перевозчик - пассажир" даст возможность удаленно контролировать график движения транспорта, качество предоставляемых услуг и другие необходимые показатели. Местная власть через уполномоченное предприятие сможет штрафовать перевозчиков за невыполнение условий договора и несоблюдение установленных норм (в том числе, в случае жалоб пассажиров). А вот добросовестных перевозчиков, обеспечивающих высокое качество услуг, будут поощрять премиями.

Благодаря долгосрочным контрактам на оказание транспортных услуг (от 5 лет и больше) перевозчики не будут бояться вкладывать значительные инвестиции в модернизацию и обновление транспортного состава. Этот пункт будет одним из обязательных условий договоров на перевозки. Как результат – вместо "раздолбанных маршруток" пассажиры смогут увидеть комфортный и безопасный транспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае успешной реализации транспортной реформы в Украине "льготников" ожидают кардинальные изменения.