Украинцам приготовили транспортную реформу: "льготников" ожидают кардинальные изменения

В случае успешной реализации транспортной реформы в Украине будет ликвидирована дискриминация льготных категорий пассажиров. Это станет возможным благодаря внедрению системы общественных услуг по перевозке пассажиров (public passenger transport services).

Перевозчики, которые выиграют тендер на обслуживание "общественно важных" городских маршрутов, будут дополнительно финансироваться за счет бюджетных средств. А вот их доход будет формироваться не по принципу "сколько денег собрал, столько и заработал", а напрямую будет зависеть от откатанного километража, высокого качества услуг перевозки, отсутствия жалоб со стороны пассажиров. Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL - "Конец старым маршруткам: в Украине готовят масштабную транспортную реформу".

В каждой территориальной единице планируется создать уполномоченное предприятие, которое будет отбирать поставщиков транспортных услуг по результатам конкурсов, заключать с ними договора, контролировать их выполнение и выплачивать перевозчикам их заработок, заранее оговоренный условиями договора. При этом, плата за проезд будет направляться не в "карман" перевозчика, а напрямую уполномоченному предприятию. Это же предприятие параллельно будет получать бюджетные средства на господдержку перевозчиков, обслуживающих общественно важные маршруты. То есть, аккумулируя деньги от платы за проезд и полученные от государства, предприятие будет формировать стабильный доход каждого перевозчика.

Таким образом, получая гарантированную и ранее определенную плату по контракту, перевозчику будет все равно, скольких и какие категории пассажиров он перевозит. При таких условиях услышать от "маршрутчика" отказ в перевозке, мотивируя это тем, что "льготники уже есть", сводится к минимуму. Если же такое произойдет, пассажир сможет пожаловаться уполномоченному предприятию, а последнее вправе оштрафовать недобросовестного перевозчика и уменьшить его договорной заработок.

И наоборот, если поставщик транспортных услуг обеспечивает стабильно высокие показатели надежности и комфортности – имеет право на бонус к "зарплате". Соответствующие новации предлагаются законопроектом № 5149, который, среди прочего, вносит изменения в законы "Об автомобильном транспорте" и "О городском электрическом транспорте".

Кроме того, документом предусмотрено бесплатно обеспечивать льготных пассажиров специальным средством, с помощью которого через терминалы оплаты будет считываться электронный билет. Установка таких терминалов будет обязательным условием для заключения договоров с перевозчиками, которые будут предоставлять общественные транспортные услуги.

В случае с коммерческими перевозчиками, то их затраты на перевозку "льготников" будут компенсироваться за счет государства только в случае внедрения POS-терминалов оплаты за проезд. Если же на маршруте такая система не функционирует, то законопроектом предлагается предоставлять гражданам льготы по оплате проезда в наличной форме, т.е. монетизировать их. В каком виде это будет происходить, отдельно решат в правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине ожидают принятие Радой закона о железнодорожном транспорте, что позволит создать на железной дороге отдельные рынки грузовых и пассажирских перевозок. "Укрзализныця" уже не будет единственным перевозчиком, а клиенты смогут выбрать того перевозчика, который будет предоставлять качественные услуги.