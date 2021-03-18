Переводы и карты украинцев блокируют банки: кто пройдет усиленную проверку

В Украине по новым правилам финансового мониторинга каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например, все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно закону, усиленную проверку пройдут:

публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП);

те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс. грн;

те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.

Банк не просто может отказаться принимать депозит, но и заблокировать крупный перевод. Если не подтвердить происхождение этих средств, можно вовсе их лишиться. К примеру, как вспоминает Черный, несколько лет назад в Украине заблокировали депозиты на 150 млн долларов. Тех, кто хотел вернуть средства, просили доказать, что они заработаны легально.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались случаи размещения мошеннических устройств (скриммингов) на банкоматах. Специальные приборы помогают злоумышленникам делать дубликат карты. Чтобы не попасться на удочку мошенников, недостаточно пользоваться теми банкоматами, которые размещены в супермаркетах.