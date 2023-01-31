После санкций от Украины акции группы Райффайзен Банка начали дешеветь: ее "дочка" помогает РФ

Стоимость акций банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) утром 30 января снизилась на 6%. Это произошло после того, как Украина ввела санкции против лизинговой компании – российской "дочки" RBI.

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Об этом сообщает Austria Presse Agentur (APA). "На фондовом рынке инвесторы были недовольны санкциями, введенными Украиной. Ранним утром стоимость акции снизилась примерно на 6%", – говорится в сообщении.

По состоянию на 13:33 31 января акции RBI, по данным investing.com, продолжили падение – на 1,36%. Их стоимость составляет 16,32 евро.

Что предшествовало

28 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, с помощью которых Россия перевозит по железной дороге военную технику и солдат. Под ограничения попали 185 компаний и лиц, среди которых ООО "Райффайзен-Лизинг", которое является 100%-й дочерней компанией Райффайзенбанка Россия.

До этого "дочку" Raiffeisen Bank International уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. В самом RBI заявили, что их российская "дочка", "как и все российские банки", по закону обязана ввести кредитный мораторий для мобилизованных солдат. "RBI-Group не признает оккупированных территорий и не ведет там банковский бизнес", – сказали при этом в банке.

Как Райффайзен помогает "мобикам"

На сайте российского подразделения "Райффайзена" есть специальный раздел "Реструктуризация". В нем перечислены программы отсрочки выплат по кредитам для "тех, кто оказался в сложной ситуации". По мнению Райффайзен Банка, одной из таких "сложных ситуаций" является участие в войне на территории Украины.

Кроме того, Райффайзен Банк на своем сайте признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР". А войну в Украине банк называет "спецоперацией".

При этом в список оскандалившихся попал не только австрийский Raiffeisen Bank. Кредитные каникулы для российских "мобиков" также обнаружились у Citibank (США), Credit Europe Bank (Нидерланды) и OTP Bank (Венгрия).

Как сообщал OBOZREVATEL, чешские СМИ жестко отреагировали на скандал с RBI.Они заявили, что Райффайзен Банк идет по пути компаний, сотрудничавших с нацистами.

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