Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 185 компаний, помогающих России перевозить оружие и солдат

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против 185 компаний, помогающих стране-агрессоре России перевозить оружие и солдат. Соответствующий указ глава государства подписал в субботу, 28 января.

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Об этом он сообщил в вечернем видеообращении. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Зеленского.

"Сегодня я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах", – сказал он.

Глава государства пояснил, что активы этих компаний в Украине будут блокироваться, а их имущество будет использовано в оборонных целях.

Зеленский добавил, что украинские дипломаты будут работать, чтобы аналогичные решения по подсанкционным компаниям были приняты и другими странами. Попутно он поблагодарил всех партнеров, которые помогают усиливать ограничения против страны-агрессора.

"Кстати, спасибо всем расследователям, разоблачающим пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции!" – добавил президент.

Напомним, Европейский Союз планирует согласовать новый пакет экономических ограничений против Беларуси за ее поддержку российского диктатора Владимира Путина, начавшего войну против Украины. Во многом санкции против Минска будут дублировать санкции ЕС против Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия выступила против ужесточения санкций в отношении России. В частности, принятие 10 пакетов ограничений. Эту позицию там аргументировали тем, что уже введенные ограничения якобы ведут Европу к тупику.

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