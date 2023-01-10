Кредитные каникулы для российских "мобиков" и признание "ЛДНР": Raiffeisen, OTP и другие международные банки попали в скандал

"Дочек" международных банков в России уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. Национальный банк Украины уже отреагировал на ситуацию и призвал финансовых гигантов окончательной выйти из РФ и не поддерживать агрессию Кремля.

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В список оскандалившихся попали Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), пишет "Интерфакс-Украина". Среди услуг этих финучреждений обнаружились кредитных каникулы для российских мобилизированных.

Кроме того, на своих сайтах российские Райффайзенбанк и ОТП Банк признают существование "республик" "ЛНР" и "ДНР" и называют войну в Украине "спецоперацией". На сайте Райффайзенбанка также идет речь о предоставлении российских военным кредитов по льготным условиям.

При этом в Raiffesen Bank International заявили, что их российская дочка, "как и все российские банки", по закону обязан ввести кредитный мораторий для мобилизованных солдат. "RBI-Group не признает оккупированных территорий и не ведет там банковский бизнес", – сказали при этом в банке.

НБУ заявил, что имеет официальную позицию по вопросу: все международные банки должны наконец реализовать свои заявления и выйти с российского рынка. Об этом говорится в релизе украинского Нацбанка.

"НБУ неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории России и Беларуси. Такие обращения были направлены и в адрес Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ еще раз получил заверение, что они "продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода из этого рынка", – говорится в заявлении.

При этом НБУ отметил: на одиннадцатом месяце войны он констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. "Считаем это недопустимым", – добавили в Нацбанке.

"Последняя информация, появившаяся в публичном поле, о предоставлении банками, входящими в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой "специальной военной операции" – очередное свидетельство того, что сделанные заявления отличаются от фактического состояния дел. Они остаются активными участниками банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто используют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов, фактически толеруя дерзкое нарушение Россией международного права", – подчеркнули в НБУ.

Нацбанк еще раз обратился к руководству международных банковских групп. Их призывают перейти от слов к делу и закрыть российские "дочки".

"Оставаясь в России вы избрали поддержку агрессора и его военных преступлений. Помимо моральных аспектов такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран.. Международные банки должны, наконец, реализовать решительные заявления, сделанные почти год назад, и выйти с рынка погруженной по локти в кровь украинцев России. Причастность важных европейских компаний к экономике страны-террориста – ядовита. Война – это время выбирать между прибылью и достоинством", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в скандале с помощью российским военным также оказалась замешана французская ТМ Bonduelle. Ряд украинских супермаркетов уже убирают из полок ее продукцию.

Причина – информация о поддержке российским подразделением компании армии РФ. О таком шаге уже сообщили в Novus, Varus, Auchan, АТБ и Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!).

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