Райффайзен Банк в РФ пошел по пути пособников нацизма: чешские СМИ жестко отреагировали на скандал

"Дочка" австрийского международного банка Raiffeisen Bank International в России предлагает кредитные каникулы россиянам, мобилизованным на войну в Украине. Таким образом банк фактически поддерживает участие России в агрессивной войне, а потому "идет по пути компаний, сотрудничавших с нацистами" во время Второй мировой.

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Об этом написало чешское издание Aktuální zprávy. "Весь мир требует прекращения войны России в Украине, а Raiffeisen Bank International, одна из крупнейших австрийских банковских групп, помогает стране-агрессору", – говорится в публикации.

"Российские военные пытают, насилуют и убивают украинцев, уничтожают критическую гражданскую инфраструктуру, разрушают украинские города и села... Весь мир, включая чешскую "дочку" Raiffeisen Bank International, по крупицам собирает гуманитарную и военную помоьи, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе не на жизнь, а на смерть... Зато Райффайзен Банк не только работает в стране-агрессоре и платит налоги, которые идут на войну, но и поощряет мобилизованных россиян. Райффайзен Банк идет по пути компаний, сотрудничавших с нацистами", – пишет чешское издание.

Отмечается, что ничем хорошим такая политика для руководства банка не закончится. В качестве исторического примера журналисты приводят Renault: французская компания после сотрудничества с Рейхом была национализирована французским, а ее основатель Луи Рено умер в тюрьме, не дождавшись суда по обвинению в коллаборационизме.

Как Райффайзен помогает "мобикам"

На сайте российского подразделения "Раффайзена" есть специальный раздел "Реструктуризация". В нем перечислены программы по отсрочке выплат по кредитам для "тех, кто оказался в сложной ситуации". По мнению Райффайзен Банка, одной из таких "сложных ситуаций" является участие в войне на территории Украины.

Кроме того, Райффайзен Банк на своем сайте признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР". А войну в Украине банк называет "спецоперацией".

При этом в список оскандалившихся попал не только австрийский Raiffeisen Bank. Кредитные каникулы для российских "мобиков" также обнаружились у Citibank (США), Credit Europe Bank (Нидерланды) и OTP Bank (Венгрия).

Что говорят в самом Raiffeisen Bank

В Raiffesen Bank International заявили, что их российская дочка, "как и все российские банки", по закону была обязана ввести кредитный мораторий для мобилизованных солдат. "RBI-Group не признает оккупированных территорий и не ведет там банковский бизнес", – сказали при этом в банке.

Российское подразделение Райффайзена и вовсе ограничилось заявлением о соблюдении законодательства РФ: "Банк работает на основе действующего законодательства страны, в которой он расположен".

По поводу ситуации высказалась и украинская "дочка" международного банка. Там отметили, что Райффайзен Банк в Украине – это отдельное юрлицо, которое прекратило отношения с клиентами и средствами, которые имеют происхождение из РФ и Беларуси. "Мы поддерживаем санкции против страны-агрессора", – заявили в банке.

Украина отреагировала официально

Национальный банк Украины (НБУ) в своем официальном релизе по поводу скандала с международными банками заявил, что единственным правильным решением проблемы является полный выход этих финучреждений с российского рынка. "Такие обращения были направлены и в адрес Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole", – отметили в НБУ.

При этом там констатировали: несмотря на все обещания указанных банков, на 11 месяц войны все они остались работать в РФ "Считаем это недопустимым", – добавили в Нацбанке Украины.

"Они остаются активными участниками банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто используют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов, фактически толеруя дерзкое нарушение Россией международного права", – подчеркнули в НБУ.

Нацбанк еще раз обратился к руководству международных банковских групп. Их призывают перейти от слов к делу и закрыть российские "дочки".

Кроме того, Украина потребовала введения санкций против председателя правления группы Raiffeisenbank International Йоханна Штробля и ее операционного директора Андреаса Гшвентера. Они попали в список "Война и санкции" – перечень лиц, для которых Украина в лице Министерства иностранных дел Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)требует международных санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в еще одном скандале с помощью российским военным также оказалась замешана французская ТМ Bonduelle. Ряд украинских супермаркетов уже убирают из полок ее продукцию. Причина – информация о поддержке российским подразделением компании армии РФ. О таком шаге уже сообщили в Novus, Varus, Auchan, АТБ и Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!).

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