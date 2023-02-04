В Киеве и двух областях полдня без отключений: в ДТЭК дали утешительный прогноз по электроснабжению на воскресенье

Графики отключения электричества в воскресенье, 5 февраля, позволят жителям Киева, Киевщины и Днепропетровщины быть со светом всю первую половину дня (до 16:00) – в случае отсутствия аварий или новых российских ударов. Ограничения в этих регионах будут применяться с 16:00 до 20:00.

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Об этом вечером 4 февраля сообщила пресс-служба холдинга ДТЭК в Telegram. В то же время в Одесской области ситуация крайне сложная из-за аварийной ситуации на энергообъекте.

В ДТЭК сообщили, что, по команде "Укрэнерго", лимиты потребления будут применены с 16:00 до 20:00 в:

– Киеве (1233 МВт);

– Киевской области (882 МВт);

– Днепропетровской области (1494 МВт).

Напомним, что в Одессе и Одесском районе на 5 февраля прогнозируют существенные ограничения подачи электричества для населения, хотя критические объекты и удалось заживить. Причиной такой ситуации стала авария на одной из подстанций (в селе Усатово) с последующим возгоранием, в результате чего было уничтожено важное оборудование. Энергетикам пришлось применить экстренные отключения. Какой будет ситуация 6 февраля, прогнозировать еще рано.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в ДТЭК объяснили, можно ли оставлять бытовую технику включенной в розетки и какие могут быть последствия при отключениях электричества.

– Поскольку водоканалы также также зависят от света, следует сделать запас воды – при чем как питьевой, так и для технических нужд. В МВД дали рекомендации, как это сделать.

– Украинцам также советуют запастись продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении.

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