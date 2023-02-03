Сколько запасать воды на случай длительных отключений света и как ее хранить: украинцам рассказали в МВД
При длительных отключениях света украинцы могут остаться без воды – ведь водоканалы также работают от электричества. На этот случай следует сделать запас воды – при чем как питьевой, так и для технических нужд.
Прежде всего, рассказали в МВД, следует помнить: употреблять воду из открытых источников нельзя – ее можно использовать только для технических нужд. Для питья же и приготовления пищи воду можно получить:
- из бюветов;
- обычных или шахтных колодцев;
- в соответсвующих пунктах разлива;
- также можно использовать бутылированную.
Сколько запасать воды и как хранить
В МВД рекомендуют делать запас на 2-3 суток. Хранить воду следует в закрытых емкостях, на которые рекомендуется повесить соответствующие бирки:
- обеззараженная для питья;
- для технических нужд;
- для хозяйственных нужд.
Как обеззараживать воду
Как объяснили в МВД, эффективным методом обеззараживания воды является кипячение. Там напомнили, что кипятить воду обязательно нужно для:
- питья;
- приготовления пищи.
Сам процесс должен занимать 10 минут от начала кипячения. Срок годности обеззараженной воды – 1 сутки.
Какую воду нельзя пить
В то же время в КГГА рассказали, что после продолжительного отсутствия воды сначала нужно спустить ее, а уже потом использовать. Особое внимание следует обращать на прозрачность и запах воды.
Там отметили: все необходимые меры по очистке подаваемой в водопровод воды в столице осуществляются. Однако "учитывая ее длительное отсутствие и состояние сетей", после длительного отключения специалисты советуют:
- провести спуск;
- набрать порцию в прозрачную посуду и визуально оценить ее на окрашенность, наличие посторонних примесей и постороннего запаха.
При этом отмечается: при наличии выраженных признаков загрязнения питьевой воды употреблять ее не стоит. Таковыми признаками являются:
- необычный цвет;
- наличие примесей;
- посторонний запах.
"Специалисты также рекомендуют использовать средства для фильтрации воды в соответствии с инструкцией производителя. А также чаще проводить осмотр фильтрующих элементов", – отметили в КГГА.
Как сообщал OBOZREVATEL, при блекауте украинцы также могут лишиться возможности готовить пищу. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В связи с этим важно запастись как продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении, так и соответствующим оборудованием.
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