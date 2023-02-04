Блекаут в Одессе: критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению, в "Укрэнерго" дали неутешительный прогноз. Видео

В Одессе после аварий на энергообъекте критическую инфраструктуру удалось подключить к энергоснабжению. Ситуация сложная, существенные ограничения будут продолжаться как минимум 4 и 5 февраля, не исключаются и дальнейшие массовые отключения света.

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Об этом на брифинге в Ukraine Media Center вечером в субботу, 4 февраля, сообщил глава правления НАК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он напомнил: в этот день рано утром произошла аварийная ситуация на подстанции, которая привела к возгоранию важного оборудования. Оно обеспечивало подачу электричества для города Одесса и Одесского района, но теперь его "физический ресурс подошел к концу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас действуют очень серьезные ограничения в энергообеспечении из-за этой ситуации. Как только стало известно об этом случае, мы сразу выехали в город... Чтобы решить, каким образом, во-первых, возобновить надежное энергоснабжение города и области и, во-вторых, пока оно будет возобновляться, какие шаги мы можем вместе предпринять для того, чтобы облегчить эту ситуацию и чтобы максимальное количество потребителей в Одессе заживить, уменьшить периоды перерывов в энергопоставках", – сказал глава правления "Укрэнерго".

Заявляется, что пока что указанный регион будут заживлять за счет энергоснабжения на севере и юге области.

Энергетики надеются, что ремонт позволит выйти на графики подачи света два часа через шесть.

Критическая инфраструктура города (системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения) уже с электричеством.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, без света осталось 500 тысяч человек. На своем Telegram-канале в 16:45 он сообщил, что "повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать какие-то прогнозы по завершению ремонта пока рано".

Кудрицкий отметил, что все три подстанции, которые работают для Одессы и области, с 10 октября 2022 года по несколько раз подвергались российским ударам (и ракетами, и дронами-камикадзе). "Мы потеряли очень много оборудования... В результате этого у нас, конечно же, сильно снизилась надежность питания региона", – объяснил он.

Предварительно, подключение газотурбинной электростанции мощностью 25 МВт из США может занять недели.

В Одессе по состоянию на 17:00 работали в штатном режиме 156 "Пунктов несокрушимости" коммунальной собственности (остальные – по графику работы). Пункты посетило уже 2400 человек.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Одесской райгосадминистрации ранее сообщили, что утром 4 февраля произошла авария на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры региона – автотрансформаторе в селе Усатово.

– 3 февраля на подстанции Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Одессе тоже произошла масштабная авария.

– 26 января из-за ударов российскими ракетами были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры Одесской области.

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