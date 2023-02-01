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Украинцам советуют запастись едой на случай длительных отключений света: что покупать

Роман Костюченко
Личные финансы
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5,1 т.
Украинцам советуют запастись едой на случай длительных отключений света

При  длительных отключениях света украинцы могут лишиться возможности готовить пищу. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В связи с этим важно запастись как продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении, так и соответствующим оборудованием.

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Прежде всего, советуют эксперты Visit Ukraine, следует обзавестись газовой горелкой. С ее помощью, отмечается, можно:

  • разогреть или приготовить еду;
  • вскипятить воду.

При этом подчеркивается: при приготовлении еды таким способом лучше всего использовать посуду с маленьким объемом и тонкими стенками. Таким образом будет сэкономлен газ.

"Не рассчитывайте таким способом варить борщ для 10 человек. На горелке лучше готовить каши, макароны, хлопья. Чтобы разнообразить меню, попробуйте готовые блюда в банках или сублимированные блюда", – советуют авторы материала.

С помощью газовой горелки можно разогреть или приготовить еду

Какой едой запасаться

На случай же, если не будет возможности готовить, стоит запастись непортящейся пищей. Это могут быть:

  • сухофрукты или орешки;
  • шоколад;
  • энергетические батончики;
  • мед;
  • сало;
  • консервы и т.д.

"Полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Поэтому не забывайте есть даже если не можете приготовить теплое блюдо", – подчеркивается в материале.

Если не будет возможности готовить, стоит запастись непортящейся пищей

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы пережить холода и связанные с российскими обстрелами отключения электричества, следует запастись теплой одеждой. Лучше всего для этого подойдут изделия из флиса – в такой одежде и очень и тепло, и свободно двигаться.

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