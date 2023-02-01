Украинцам советуют запастись едой на случай длительных отключений света: что покупать
При длительных отключениях света украинцы могут лишиться возможности готовить пищу. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В связи с этим важно запастись как продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении, так и соответствующим оборудованием.
Прежде всего, советуют эксперты Visit Ukraine, следует обзавестись газовой горелкой. С ее помощью, отмечается, можно:
- разогреть или приготовить еду;
- вскипятить воду.
При этом подчеркивается: при приготовлении еды таким способом лучше всего использовать посуду с маленьким объемом и тонкими стенками. Таким образом будет сэкономлен газ.
"Не рассчитывайте таким способом варить борщ для 10 человек. На горелке лучше готовить каши, макароны, хлопья. Чтобы разнообразить меню, попробуйте готовые блюда в банках или сублимированные блюда", – советуют авторы материала.
Какой едой запасаться
На случай же, если не будет возможности готовить, стоит запастись непортящейся пищей. Это могут быть:
- сухофрукты или орешки;
- шоколад;
- энергетические батончики;
- мед;
- сало;
- консервы и т.д.
"Полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Поэтому не забывайте есть даже если не можете приготовить теплое блюдо", – подчеркивается в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы пережить холода и связанные с российскими обстрелами отключения электричества, следует запастись теплой одеждой. Лучше всего для этого подойдут изделия из флиса – в такой одежде и очень и тепло, и свободно двигаться.
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