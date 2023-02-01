Украинцам советуют запастись едой на случай длительных отключений света: что покупать

При длительных отключениях света украинцы могут лишиться возможности готовить пищу. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В связи с этим важно запастись как продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении, так и соответствующим оборудованием.

Видео дня

Прежде всего, советуют эксперты Visit Ukraine, следует обзавестись газовой горелкой. С ее помощью, отмечается, можно:

разогреть или приготовить еду;

вскипятить воду.

При этом подчеркивается: при приготовлении еды таким способом лучше всего использовать посуду с маленьким объемом и тонкими стенками. Таким образом будет сэкономлен газ.

"Не рассчитывайте таким способом варить борщ для 10 человек. На горелке лучше готовить каши, макароны, хлопья. Чтобы разнообразить меню, попробуйте готовые блюда в банках или сублимированные блюда", – советуют авторы материала.

Какой едой запасаться

На случай же, если не будет возможности готовить, стоит запастись непортящейся пищей. Это могут быть:

сухофрукты или орешки;

шоколад;

энергетические батончики;

мед;

сало;

консервы и т.д.

"Полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Поэтому не забывайте есть даже если не можете приготовить теплое блюдо", – подчеркивается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы пережить холода и связанные с российскими обстрелами отключения электричества, следует запастись теплой одеждой. Лучше всего для этого подойдут изделия из флиса – в такой одежде и очень и тепло, и свободно двигаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!