Не только магазины: кто зарабатывает на запрете бесплатной раздачи полиэтиленовых пакетов в Украине

Эко-сумки и другие альтернативные замены пластиковым пакетам стали самыми популярными товарами в Украине в 2021 году. Эксперты связывают это с Законом о запрещении бесплатного распространения пластиковых пакетов.

Об этом сообщает "Сегодня". Отмечается, что активный интерес к эко-сумкам общество проявляло еще летом этого года, однако в ноябре любопытство снова подогрелось на фоне огласки некоторых пунктов законопроекта.

"Спрос на экологические замены пластика, таких как: эко-сумки, тканевые мешочки, авоски, начал подниматься еще с ноября 2021 года. С тех пор продажи этих вещей выросли на 178%", – рассказали изданию аналитики площадки авторских товаров Crafta.ua.

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В Украине официально установили цены на пластиковые пакеты

В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты, которые запретили раздавать бесплатно в магазинах, аптеках, кафе, ресторанах и других учреждениях сферы услуг. С 1 февраля 2022 года самый простой пакет толщиной более 50 микрометров должен стоить не дешевле 2 грн. При этом выдавать такие кульки бесплатно нельзя уже с 10 декабря 2021 года.

Решение о минимальных ценах с опозданием принял Кабинет министров. Бизнес ранее уже требовал от правительства уточнений касательно запрета, вступившего в силу в декабре. Запрет предусмотрен законом "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который в Верховной Раде приняли еще 1 июня.

Согласно решению Кабмина, самые низкие цены на пакеты должны быть такими:

2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;

2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;

3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

Речь идет о пакетах со стенками толще 50 мкм. Уточняется, что они предназначены для упаковки и транспортировки товаров. Более тонкие обычные и оксоразлагаемые пластиковые пакеты (толщиной до 50 мкм) полностью запретят с 10 марта 2022 года.

Почем продают пакеты сейчас

Супермаркеты и другие магазины из-за почти двухнедельного отсутствия решения Кабмина начали устанавливать цены на пакеты по собственному усмотрению. Впрочем, эти цены куда ниже правительственных – больше 12 коп. платить пока что не приходится:

Varus – 1 коп.;

"Ашан" – 6 коп.;

"Сильпо" – 10 коп.;

"Фора" – 10 коп.;

Novus – 10 коп.;

"ЭКО-маркет" – 10 коп.;

АТБ – 12 коп.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.