АТБ продает пластиковые пакеты по самой высокой цене среди крупных сетей супермаркетов

Несмотря на то, что в Украине уже 6 день действует запрет на бесплатную раздачу пластиковых пакетов, Кабмин до сих пор не принял постановление, окончательно устанавливающее цены на все их виды. Поэтому на сверхтонкие "кулечки" супермаркеты выставляют ценники, исходя из собственных соображений. Впрочем, цены небольшие – больше 12 коп. платить не придется. По такой цене их продают в АТБ.

Дешевле же всего, по информации UBR.ua мониторингу, пакеты продают в Varus – 1 коп. Цены в других сетях супермаркетов:

"Ашан" – 6 коп.;

"Сильпо" – 10 коп.;

"Фора" – 10 коп.;

Novus – 10 коп.;

"ЭКО-маркет" – 10 коп.

Предполагалось, что с 10 декабря в Украине будет запрещена бесплатная раздача только тех пакетов, толщина которых превышает 50 микрометров. Речь идет о пакетах "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров".

Видео дня

Сам запрет предусмотрен законом "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который в Верховной Раде приняли еще 1 июня. Однако точные характеристики пакетов там не прописаны. Их, как и минимальные цены, должен был установить Кабмин.

В пока не принятом проекте постановления Кабинета министров указано, что речь идет о пакетах толще 50 мкм. Там же указаны и минимальные цены:

2 грн/шт – без ручек и боковых складок;

2,50 грн/шт – без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн/шт – с ручками и боковыми складками.

Впрочем, это – минимально допустимые розничные цены. Продавец же может установить их на более высоком уровне.

Из-за того, что постановление Кабмина пока не принято, бизнес сомневается, какие именно пакеты он должен исключительно продавать, а какие – раздавать бесплатно. Соответственно, до конца не ясно, за что будут наказывать проверяющие органы.

Тем более, что за разъяснениями к Кабмину обратилась даже Европейская бизнес-ассоциация. Там прямо заявили о непонимании возникшей ситуации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ранее вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.

Кроме того, ранее активисты с топорами и бензопилой под стенами Гослесагентства Украины в Печерском районе Киева потребовали ликвидации этого ведомства. Экологи уверены: агентство не справляется со своей задачей, ведь в Украине катастрофическая ситуация с лесами.

Также в Украине будут обновлены государственные строительные нормы относительно осуществления оценки влияния на окружающую среду строительных проектов. Речь идет об объектах, которые могут оказывать значительное влияние на экологию: крупных жилых кварталах, тепловых электростанциях, промышленных предприятиям и др.