Придется платить не меньше 2 грн: в Украине официально установили цены на пластиковые пакеты

В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты, которые запретили раздавать бесплатно в магазинах, аптеках, кафе, ресторанах и других учреждениях сферы услуг. С 1 февраля 2022 года самый простой пакет толщиной более 50 микрометров должен стоить не дешевле 2 грн. При этом выдавать такие кульки бесплатно нельзя уже с 10 декабря 2021 года.

Решение о минимальных ценах с опозданием принял Кабинет министров. Бизнес ранее уже требовал от правительства уточнений касательно запрета, вступившего в силу в декабре. Запрет предусмотрен законом "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который в Верховной Раде приняли еще 1 июня.

Согласно решению Кабмина, самые низкие цены на пакеты должны быть такими:

2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;

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2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;

3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

Речь идет о пакетах со стенками толще 50 мкм. Уточняется, что они предназначены для упаковки и транспортировки товаров. Более тонкие обычные и оксоразлагаемые пластиковые пакеты (толщиной до 50 мкм) полностью запретят с 10 марта 2022 года.

Установленные Кабмином цены – минимальные. Соответственно, продавцы имеют право продавать пакеты дороже. А вот более дешевые кульки должны будут полностью исчезнуть.

Запрет не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Они могут использоваться в качестве первичной упаковки до 1 января 2023 года.

Супермаркеты и другие магазины из-за почти двухнедельного отсутствия решения Кабмина начали устанавливать цены на пакеты по собственному усмотрению. Впрочем, эти цены куда ниже правительственных – больше 12 коп. платить пока что не приходится:

Varus – 1 коп.;

"Ашан" – 6 коп.;

"Сильпо" – 10 коп.;

"Фора" – 10 коп.;

Novus – 10 коп.;

"ЭКО-маркет" – 10 коп.;

АТБ – 12 коп.

Некоторые супермаркеты решили вместо пакетов разместить в овощных отделах авоськи – они тоже из пластика, но формально пакетами не являются. Точно неизвестно, раздают такие авоськи бесплатно или же добавляют их стоимость в чек уже на кассе.

Обойти закон пытаются не только торговые точки, но и покупатели. Чтобы не платить за пакеты, люди складывают овощи и фрукты в целлофановые перчатки – о них в законе о запрете пакетов не говорится.

Но чаще всего украинцы просто клеят бумажные стикеры со штрих-кодами на каждый отдельный овощ. Такая практика возмущает кассиров – им приходится пробивать значительно больше позиций.

Предполагается, что введение платы за пакеты заставит украинцев меньше их использовать, а следовательно меньше вредить окружающей среде. Как подсчитали в Минэкономики, каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно.

"Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", – заявил первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.