Одноразовая посуда окажется под запретом в Украине: от чего откажемся и когда

Вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. По его словам, в министерстве совместно с экспертами Проекта ЕС АРЕНА2 уже разработан соответствующий драфт законопроекта об ограничении оборота и производства пластиковой продукции одноразового использования.

"Понятно, что пластик — это удобно и дешево. Но человечество дошло до предела и оказалось перед цивилизационным выбором "он или мы" - 1 к 1. Если мы принимаем решение бороться с современными вызовами для окружающей среды, то должны сознательно и четко понимать, что у нас есть два пути — это регуляция и формирование экологического сознания украинцев. Уверен, что каждый из нас сможет отказаться от лишнего одноразового пластика и перейти на пользование многоразовыми альтернативами или eco friendly материалами", - отметил Роман Абрамовский.

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Текст законопроекта пока что не обнародован, однако со слов министра документом запрещается производить, ввозить в Украину и вводить в оборот такие одноразовые пластиковые изделия:

соломинки для напитков;

столовые приборы (вилки, ложки, ножи, палочки, шпажки, мешалки для напитков);

посуда (тарелки, стаканы и прочее);

палочки и основы для держания воздушных шаров;

гигиенические ватные палочки;

емкости для еды и напитков (например, пищевые судочки), в том числе из вспененного пенополистирола;

крышки от емкостей для напитков;

изделия из оксобиоразлагаемого пластика. Такой пластик содержит примеси, ускоряющие распад на микропластик, который попадает в окружающую среду и воду.

По словам Абрамовского, такая продукция уже имеет альтернативы на рынке.

Также проектом Закона предлагается ввести маркировку для некоторых изделий, содержащих пластик, но пока не попадающих под запрет. К таким изделиям отнесли:

влажные салфетки;

средства женской гигиены;

подгузники;

табачные изделия с фильтрами.

"Новая маркировка будет "маячком" для потребителей, что такая продукция имеет негативное влияние на окружающую среду, поэтому лучше уменьшить ее использования или вообще отказаться", – отметил министр.

Роман Абрамовский надеется, что законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде уже в октябре. Однако до этого документ еще должен пройти процедуру согласования со всеми заинтересованными органами и получить одобрение Кабмина.

Планируется, что запреты вступят в силу через год после принятия проекта. То есть, даже если допустить, что народным депутатам удастся его принять до конца года, то новые правила начнут действовать не ранее 2023 года. За это время к новым требованиям смогут адаптироваться производители, импортеры и объекты торговли.

Полный запрет на использование одноразовой пластиковой посудой уже начал действовать в странах Евросоюза с 3 июля 2021 года. С этой даты вступила в силу соответствующая директива, которая была принята еще в 2019 году.

Такие меры приняли для борьбы с загрязнением европейских пляжей и водоемов. В Евросоюзе посчитали, что пластиковые изделия составляют 70% мусора в пляжных зонах.

Предпринимателей обязали переходить на альтернативы из перерабатывающих материалов – стекла и металла. В то же время, странам ЕС позволили распродать всю одноразовую продукцию, которая осталась на складах. О каких объемах идет речь, не уточняется.

"Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика!" — написал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в Twitter.

В то же время под запрет не попали пакеты, бутылки, контейнеры для еды и напитков, которые употребляются немедленно, обертки, сигаретные фильтры, гигиенические продукты и влажные салфетки: их использование только ограничат, а производители будут вынуждены платить за переработку своей продукции.

С помощью этих мер ЕС надеется до 2030 года избавиться от всех товаров из одноразового пластика и полностью перейти на перерабатываемые материалы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в начале июня депутаты Верховной Рады Украины приняли предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов. Речь идет о запрете распространения в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов, оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

Запрет должен заработать через шесть месяцев после того, как закон будет официально опубликован. Ограничения не будут действовать на пакеты размером 225х345х450 мм, которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Однако и они уйдут в прошлое уже с 1 января 2023 года. Тогда в Украине полностью должны перейти на сумки, бумажные и биоразлагаемые пакеты.