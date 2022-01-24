Monobank блокирует карточки и отказывает клиентам в обслуживании: что происходит

Сразу несколько клиентов Monobank пожаловались, что тот отказал им в обслуживании. Кроме того, они утверждают, что не могут забрать со своих счетов большие суммы денег. Связано это может быть с проведением в Украине финансового мониторинга.

Свои жалобы клиенты разместили на сайте "Минфин". Так, клиент под ником bashta рассказал, что после того, как банк сообщил ему об отказе в обслуживании, на его карточке заблокированными оказались 68 тыс. грн. О причинах же своего решения, говорит он, банк не указал.

Он добавил, что до случившегося пользовался услугами Monobank уже 2 года. А также подчеркнул, что не имел никаких проблем с кредитной историей.

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"Было очень обидно и неприятно, почувствовал себя каким то отбросом, о которого вытерли ноги. Отношение, как будто я террорист какой-то", – рассказал bashta.

Похожая история случилась и с другим клиентом Monobank – Ivan01Negur. Он рассказал, что до момента одностороннего решения о прекращении сотрудничества со стороны банка, на его карте было 83 тыс. грн.

Что говорят в Monobank

В Monobank объясняют, что подобные решения принимают на основе собранной из разных источников информации. Однако, что это за источники, в банке не уточняют.

"К сожалению, мы не можем продолжить ваше дальнейшее обслуживание в нашем банке. На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение об отказе в дальнейшем обслуживании", – говорится в ответе bashta, который (ответ) оказался стандартным для подобного рода жалоб.

Возможно, дело в финансовом мониторинге

Из-за проведения в стране усиленного финмониторинга карточки некоторых украинцев могут быть заблокированы банком, если он сочтет какие то операции подозрительными. Это касается всех украинских банков. А вот подозрительными они могут счесть даже несколько транзакций по 5 тыс. грн с одной карты подряд.

При этом, каждый банк самостоятельно определяет процедуру возврата клиенту заблокированных средств. Так происходит согласно законодательству.

"Банк в случае принятия решения об отказе от поддержания деловых отношений/обслуживания клиента путем расторжения деловых отношений ... [действует] в соответствии со [своей] учетной политикой, для последующего учета и возврата средств клиенту при его обращении в банк", – говорится в постановлении Нацбанка "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Это же подтвердили в НБУ в объяснении OBOZREVATEL. "По процедуре закрытия счета и сроков возврата средств по таким счетам, Вам необходимо обратиться в письменном виде в банковское учреждение для ознакомления с информацией", – рассказали в НБУ.

Кстати, в Универсал Банке (юридическое лицо Monobank), куда OBOZREVATEL тоже обратился за объяснением, предоставлять информацию отказались. Причина – ее не могут получать лица, не являющиеся клиентами учреждения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что клиенты завалили Monobank жалобами и по другой причине. Они не могли получить "1000 грн за вакцинацию".