Мировой спрос на "бункеры судного дня" взлетел на 1000% из-за угроз Путина

С первого дня вторжения России в Украину продажи "бункеров судного дня" выросли на 1000%. Клиенты звонят компаниям со всего мира: из Италии, Великобритании, Дании, Японии, Канады, США.

Чаще всего приобретают бункеры, которые располагаются на глубине 3,5-20 метров под землей и могут быть оборудованы не только фильтрами, демпферами, спальнями и кухнями, но и помещениями для выращивания пищи, фитнес-центрами, лифтами, бассейнами, сауной, театрами, стрельбищами, боулингом, прачечными и многим другим. Об этом сообщает The Sun.

В компании, которая продает сделанные на заказ "бункеры судного дня", говорят, что бизнес процветает на фоне угроз президента РФ – страны-агрессора – Владимира Путина начать ядерную войну. Гэри Линч, генеральный менеджер компании Rising S, сказал, что спрос на убежища для выживания вырос более чем на "1000%.

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Стоимость бункеров компании начинается от $40 тыс. и может достигать многомиллионных сумм. "За последние несколько дней бизнес вырос астрономически. Обычно я продаю от двух до шести убежищ в месяц, и обычно зима для нас – спокойное время. Но только в четверг я продал пять единиц, а сегодня я продал еще две – неизвестно, сколько еще заказов мы получим", – сказал Линч.

Пять бункеров, проданных Rising S Company в день вторжения РФ стоили $70-240 тыс. Интерес, по словам Линча, исходит не только из Штатов, но и из остального мира.

"Я получил запросы из Италии. Я получил запрос из Соединенного Королевства, из Дании, из Японии, из Канады, из США – и это только за выходные", – объясняет Линч.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин после поражений в Украине приказал перевести в "особый режим боевого дежурства" Стратегические силы сдерживания ВС РФ. Речь идет, в том числе, и о ядерном оружии.