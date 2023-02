Крупнейший производитель бытовой химии Procter&Gamble признан международным спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию Procter&Gamble (P&G) в список международных спонсоров войны. Компания не свернула деятельность в России, платит налоги в госбюджет РФ и к тому же способствует мобилизации россиян.

Только за 2021 год компания уплатила около $5,2 млн в виде налоговых поступлений и других выплат. Также компания дает рабочие места для около 2,5 тысячи россиян. Об этом свидетельствуют данные списка "Война и санкции", который составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины.

Работа компании в РФ не прекращается, несмотря на то, что P&G еще в марте-2022 заявлял о сокращении ассортимента на российском рынке и обещал оставить на нем только товары для здоровья и гигиены. В августе-2022 появилась информация, что компания больше не вкладывает средства в развитие бизнеса на территории РФ.

Тем не менее бизнес корпорации в РФ не только действует, но и развивается. В частности, на территории РФ продолжают работать комбинат бытовой химии, крупнейший в мире производитель моющих средств для P&G, и завод по изготовлению лезвий и станков для бритья Gillette.

"В марте, уже после заявления об уменьшении присутствия на российском рынке, P&G на 40% подняла цены на собственные товары в РФ, чем почти нивелировала потерю дохода от сокращения портфеля брендов. Согласно данным отчета компании за 2022 год, за счет такого повышения цен на продукцию выросли органические продажи компании в России", – сообщили в НАПК.

Также, оставаясь в России, компания способствует мобилизации. Дело в том, что согласно российскому законодательству, все корпорации, работающие в РФ, вынуждены участвовать в мобилизационных мероприятиях, содействовать призыву сотрудников в армию и финансировать их военное снаряжение.

"К сожалению, из-за низкого морального порога сотни иностранных компаний остаются работать на российском рынке, тем самым финансируя армию и военно-промышленный комплекс государства-агрессора. Среди известных нам компаний, кроме P&G, также уже есть OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и "Бондюэль". Вся информация об их деятельности передается международной компании LSEG и вносится в базу данных World-Check для защиты международной финансовой индустрии от спонсоров российской войны", – рассказал глава НАПК Александр Новиков.

Procter&Gamble принадлежат бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России шампуни Procter&Gamble подорожали в несколько раз. В результате Head&Shoulders стоят 850 рублей (254 грн). В то же время в Украине за такой же шампунь нужно заплатить 185 грн.

