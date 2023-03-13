Как выглядит самое дешевое жилье в Киеве: какую квартиру можно купить за $20 тыс.

В Киеве за 20-22 тыс. долларов можно купить квартиру площадью около 20-25 квадратных метров без ремонта в гостинке. Особенность таких квартир: по планировке кухня или ванная комната могут быть совместными с несколькими соседями.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. К примеру, за 21 тыс. долларов продается квартира на пр. Соборности. Площадью жилья - 24,3 квадратных метра. "Планировка: малосемейка, есть прихожая (можно в прихожей сделать кухонную зону с плитой), кухня общая на 4 квартиры, санузел смежный с ванной", – говорится в объявлении. До ближайшей станции метро – 10 минут на машине.

За 22 тыс. долларов можно купить квартиру на ул. Новополевая. Площадь квартиры – 22 квадратных метра. "Квартира от собственника, под ремонт. Теплая. 5 этаж. Блок на пять квартир. Совместная ванная, только в нашем распоряжении, под замком, там стиральная машина и сама ванная. Тихие соседи. Подъезд (состояние) так себе, но какой уже есть. Балкон сделан, пластиковые окна", – пишут авторы объявления.

За 21 тыс. долларов можно купить гостинку на ул. Курбаса. "Кирпичный теплый дом. Общая площадь 23 м.кв., площадь кухни 5 м.кв., площадь комнаты 13. Без балкона, окна пластиковые. Квартира в хорошем состоянии, есть вся необходимая мебель и техника. Бойлер. Газ", – говорится в объявлении.

Отметим, в Украине согласно строительным нормам однокомнатная квартира не может быть площадью менее 30 квадратов. Все, что меньше – малосемейки, гостинки и "апартаменты". Есть также смарт-квартиры – застройщики предлагают маленькие и относительно дешевые квартиры площадью от 18 кв.м.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. При этом без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание не приходится.