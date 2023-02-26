Цены на аренду квартир могут измениться: как и когда пересчитают

В Украине цены на аренду квартир, вероятно, пересчитают уже весной. Этот прогноз может изменить военная эскалация, в обратном случае рост цен составит около 10-15%. Ситуация на рынке остается крайне сложной: в областях, удаленных от зоны боевых действий, цены на жилье взлетели. В результате и во Львове, и в Ужгороде средняя стоимость аренды выше, чем в Киеве.

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О том, как и когда могут пересчитать цены на аренду жилья, читайте в материале OBOZREVATEL.

Цены на квартиры могут вырасти весной

Традиционно в течение отопительного сезона собственники квартир в бюджетном сегменте не спешат пересматривать цены. Но как только платежки за тепло перестают приходить, арендодатели вспоминают о возможности увеличить свои доходы.

Согласно данным крупного кадрового портала, в среднем однокомнатную квартиру в Киеве можно арендовать за 10,4 тыс. грн (жилье в хрущевках и удаленных от центра районах может быть на 1,5-3 тыс. грн дешевле). За двушку придется платить около 14,8 тыс. грн в месяц. Больше всего предложений (около 43%) – аренда однокомнатной квартиры.

После начала полномасштабной войны стоимость жилья обрушилась, однако со стабилизацией ситуации с электроэнергией и уменьшением количества обстрелов спрос снова увеличился. Киевский риелтор Максим рассказывает: из-за страха возможности очередной попытки РФ захватить Киев и нападения с севера многие клиенты говорят, что подумают об аренде жилья уже в марте.

"Все говорят: давайте уже в марте. Боятся люди, оно и понятно. Переезжать сложно и дорого. Даже с учетом аренды в условные 10 тыс. грн нужно готовиться к тому, что потратить придется 30 тыс. грн. Залог, 50% риелтору, расходы на переезд. Все это очень дорого получается", – рассказывает риелтор.

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов недвижимости, рассказывает OBOZREVATEL: подорожание после весны может составить 10-15%. "К марту-апрелю никаких существенных изменений не будет", – говорит эксперт. Цены на аренду квартир в Одессе и Днепре значительно ниже, чем до полномасштабного вторжения. Существенно пострадал рынок в Сумах, Чернигове и Харькове – городах, которые находятся недалеко от зоны конфликтов и которые регулярно обстреливают оккупационные войска.

Владельцы пытаются сдавать крохотное жилье, а во Львове дороже, чем в Киеве

Во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 13 693 грн. Еще год назад в Киеве жилье было как минимум на 30% дороже, чем во Львове. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Во Львове спрос на жилье остается на высоком уровне. В результате на короткий срок (несколько месяцев) квартиру найти сложно, а цены могут достигать 16-20 тыс. грн за однушку в удаленном от центра районе.

К примеру, во Львове за 14 тыс. грн сдают квартиру площадью всего в 20 квадратов в 15 минутах от центра. Кухня, санузел и спальное место находятся в одном небольшое помещении. При этом (по Государственным строительным нормам) минимальная площадь однокомнатной квартиры должна быть как минимум на 10 кв. м больше.

Единственное, что останавливает цены, – экономическая ситуация в Украине. Низкая покупательная способность будет удерживать цены и после полномасштабной войны. В гривневом эквиваленте квартиры подорожали, стоимость строительства нового жилья, по разным оценкам, увеличилась примерно на 70%. В этой ситуации рассчитывать на то, что цены на аренду не будут расти, не приходится.

Рынок недвижимости – лакмусовая бумага для экономики. И пока экономика находится под постоянными ударами и давлением, возможности повышать цены на жилье нет.

Ситуация зависит от того, как быстро Украина сможет победить в войне, и от того, удастся ли обеспечить активное послевоенное восстановление экономики. До тех пор, пока реальные зарплаты украинцев сокращаются, а миллионы граждан в качестве беженцев находятся за границей, владельцы недвижимости, повышая цены, рискуют распугать и без того немногочисленных арендаторов.