Топ "Роснефти" впервые публично признал оккупацию Крыма

Председатель совета директоров "НК "Роснефть" и глава совета директоров Nord Stream 2 (принадлежит российскому "Газпрому") Герхард Шредер заявил, что "аннексия Крыма была явным нарушением международного права".

Как пишет Deutsche Welle, экс-канцлер Германии Шредер впервые публично выступил с критикой Кремля в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, опубликованному в 16 января.

В ходе беседы журналист напомнил Шредеру о фразе из его книги "Последний шанс" о том, что глава РФ Владимир Путин "переступил грань, которую не следовало переступать". Шредер уточнил, что эта фраза относилась не к российскому президенту, а к стране в целом.

"Мы знаем, что Путин является важной силой в России, но мы не знаем, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с Россией", – подчеркнул он.

Шредер напомнил об оккупации украинского Крыма и сказал, что неизвестно, какие причины стояли за этими действиями Москвы.

"Предположим, что Украина действительно вступила бы в НАТО, как того хотели американцы. Тогда бы Севастополь, один из самых важных военных портов России, оказался бы на территории западного альянса", – продолжил Шредер свою мысль.

По его словам, "ни один президент России уже не вернет Крым".

Другим примером того, что РФ "перешла недозволенные границы", Шредер назвал хакерские атаки на западные правительства, в том числе ФРГ.

Напомним, ранее Шредер завел свой подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он назвал его "карликом".

Украинский дипломат ответил Шредеру, вспомнив Третий рейх. Мельник отметил, что украинцы "не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen – недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению".

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