Европарламент призвал ЕС отключить Беларусь от SWIFT

Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска и отключить Беларусь от SWIFT. Ограничительные меры могут быть применены из-за принудительной посадки рейса Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", – говорится в проекте резолюции. Соответствующий документ был опубликован на сайте Европарламента.

Авторы резолюции заявили о необходимости прекратить сотрудничество и финансирование государственных банков Беларуси, ограничить кредитные линии международных банков для дочерних банков Беларуси, а также рассмотреть вопрос о временном исключении Минска из системы SWIFT.

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