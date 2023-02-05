Эмбарго ЕС и ценовой лимит на дизель из России вступили в силу: что будет с ценами на АЗС в Украине

С сегодняшнего дня, 5 февраля, в Европейском Союзе вступило в силу эмбарго на закупки российских нефтепродуктов. Кроме того, заработала предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты. Помимо всего прочего, эти решения окажут существенное влияние на цены на украинских АЗС, но не раньше апреля.

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Т.к. цены на разные нефтепродукты сильно отличаются, по сути установлено сразу два потолка: $100 за баррель для торгующихся с премией к эталонной марке нефти (например, дизтопливо), и $45 за баррель – для торгующихся со скидкой (например, мазут). Такое решение накануне утвердил Совет ЕС.

Запрет на импорт российского бензина и дизель распространили не на все страны ЕС – некоторые продолжат закупки до конца 2023 года. Это государства, которые не могут быстро найти альтернативу. В частности, Чехия пока продолжит покупать у России дизельное топливо, а Болгария и Хорватия – газойль.

Что касается ценового ограничения, то к нему присоединились страны G7. Кроме двух членов ЕС (Германии и Франции), это США, Великобритания, Канада и Япония.

Компаниям из всех этих стран будет запрещено оказывать услуги, связанные с морской перевозкой российских нефтепродуктов в третьи страны, по ценам выше лимита. И если для стран ЕС лимиты вступили в силу с переходным периодом в 55 дней, то для G7 потолок цен применяется сразу с 5 февраля без оговорок.

Целей у введенных ограничений сразу две. Как и в случае с нефтяными эмбарго и ценовым потолком для нефти, такие меры призваны как обеспечить Европу доступным ресурсом, так и уменьшить энергетические доходы Кремля.

Напомним, в декабре 2022 года было установлено ограничение цен на сырую нефть из РФ – на уровне $60 США за баррель. Вместе с европейским эмбарго это привело к тому, что российская смесь Urals, которая ранее продавалась по той же цене, что и Brent, теперь продается с большим дисконтом. А доходы РФ от продажи газа и нефти рухнули до минимальной за 2,5 года отметки.

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков в комментарии OBOZREVATEL отмечал, что странам G7 вряд ли удастся полностью отказаться от нефти из РФ в 2023 году. Однако, по его мнению, в ближайшие годы это все же произойдет.

Что будет с ценами на бензин в Украине

Как рассказал OBOZREVATEL эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн, европейские изменения на рынке нефтепродуктов "докатятся" до Украины не сразу. Подорожание топлива на АЗС начнется не раньше весны.

"5 февраля ничего не будет,... все подготовились... Январь и февраль – месяцы минимального потребления, мы их пройдем без каких-либо проблем", – объяснил Куюн.

По его словам, запасов горючего, которые накопили заправщики, хватит до апреля. Поэтому в марте сети АЗС начнут закупать топливо в ЕС уже по новым ценам. Если к тому времени в ЕС также иссякнут запасы "старого" бензина и дизеля, стоимость ресурса предсказать будет сложно, считает Куюн.

"Поступят ли те поставки, все ли они поступят, своевременно ли они поступят, какая будет на них цена? Вот тут уже будет больше вопросов. Думаю, это уже будет ближе к апрелю", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока же топливо для авто в Украине дешевеет. За месяц средняя цена бензина А-95 уменьшилась на 1,83 грн/л. Больше всего цена упала в Днепропетровской (-4,24 грн), Харьковской (-3,75 грн) и Николаевской (-3,75 грн) областях.

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