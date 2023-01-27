Когда все страны G7 откажутся от закупок российской нефти: экс-министр энергетики Украины назвал сроки

Страны G7 ("Большой семерки" – США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) вряд ли смогут полностью отказаться от российской нефти в 2023 году. Однако это может произойти уже в 2024-м.

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Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL бывший министр энергетики Украины Иван Плачков. Он отметил, что уровень граничной цены на российскую нефть должен быть как минимум на уровне себестоимости.

"Я думаю, цена (предельная. – Ред.) должна быть как минимум на уровне себестоимости. Если страны G7 вынуждены покупать, то цена должна быть не выше себестоимости, а в крайнем случае – ниже. Это нужно для того, чтобы Россия не получала прибыль за продажу, а лучше – получала убыток. Здесь нужно, чтобы все страны вообще отказывались от российской нефти. Я думаю, это произойдет, возможно, не в этом году, но, думаю, в будущем это точно будет ", – сказал экс-министр .

Отметим, что сценарий с получением убытка Москвы с продажи нефти очень маловероятен. Дело в том, что страны G7 установили цены на таком уровне, чтобы страна-агрессор Россия смогла поставлять свое "черное золото" на другие рынки, поскольку в случае прекращения этих поставок мировые цены могут взлететь.

Напомним, представители стран "Большой семерки" договорились пересмотреть уже в марте этого года уровень граничной цены на российскую нефть. С 5 февраля планируется установить сразу два "потолка цен": для продуктов, обычно торгуемых с премией по сырой нефти (дизтопливо, бензин и др.), и продуктов, торгующихся с дисконтом к сырой нефти (мазут).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что после введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть в Сингапуре стремительно растет спрос на резервуары для хранения этого сырья. Такая динамика свидетельствует о том, что российская нефть активно смешивается с другими сортами в Сингапуре, а затем идет на реэкспорт по всему миру.

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