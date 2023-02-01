В Украине резко снизились цены на бензин: как изменилась стоимость за месяц

В Украине за месяц средняя цена бензина А-95 уменьшилась на 1,83 грн/л. Больше всего цена упала в Днепропетровской (-4,24 грн), Харьковской (-3,75 грн) и Николаевской (-3,75 грн) областях.

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OBOZREVATEL провел анализ средних цен на заправках в Украине на основе данных сайта "ВСЕ АЗС". Мониторинг цен осуществлен в сетях "Укрнафта", OKKO, "Авиас", Shell, WOG, "Авантаж-7", MANGO, "Укр-Петроль", "Фактор", ZOG, UPG и т.д.

По состоянию на 1 февраля 2023 года средняя стоимость 1 литра бензина А-95 по всей территории Украины составляет 48,82 грн. Для сравнения, 1 января средняя стоимость достигала 50,65 грн.

Сколько стоит бензин во всех областях Украины?

Винницкая область – по состоянию на 01.02.2023 – 48,25 грн (по состоянию на 01.01.2023 – 50,65 грн.) – удешевление на 2,40 грн;

Волынская – 48 грн (50,35 грн) – 2,35 грн;

Днепропетровская – 48,25 грн (52,49 грн) – 4,24 грн;

Донецкая – 49,25 грн (52 грн) – 2,75 грн;

Житомирская – 48 грн. (50,45 грн.) – 2,45 грн.;

Закарпатская – 48 грн (50 грн) – 2 грн;

Запорожская – 48,25 – 75 коп.;

Ивано-Франковская – 48 грн. (50,35 грн.) – 2,35 грн.;

Киевская – 49,25 грн (50 грн) – 75 коп.;

Кировоградская – 48,25 грн (50,50 грн) – 2,25 грн;

Луганская – 51 грн (51 грн) – без изменений;

Львовская – 48,50 грн (50,35 грн) – 1,85 грн;

Николаевская – 48,25 грн (52 грн) – 3,75 грн;

Одесская – 49 грн. (50,35 грн.) – 1,35 грн.;

Полтавская – 48,25 грн (51,99 грн) – 3,74 грн;

Ровенская – 48 грн (50,35 грн) – 2,35 грн;

Сумская – 49,95 грн (50,95 грн) – 1 грн;

Тернопольская – 48 грн. (50,35 грн.) – 2,35 грн.;

Харьковская – 48,25 грн (52 грн) – 3,75 грн;

Херсонская – 51 грн (51 грн) – без изменений;

Хмельницкая – 48 грн (50,35 грн) – 2,35 грн;

Черкасская – 48,75 грн (51 грн) – 2,25 грн;

Черниговская – 50 грн. (50 грн.) – без изменений;

Черновицкая – 48,10 грн (48,10 грн) – без изменений.

Ранее сообщалось, что в Украине уже весной 2023 г. ожидается рост цен на топливо, такой прогноз озвучил OBOZREVATEL эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. Вероятно, подорожание придется на март и апрель.

Новые объемы топлива Украина закупает у ЕС (Европейского Союза). А последний, в свою очередь, уже 5 февраля введет запрет на российские нефтепродукты. "В марте, когда уже эти запасы начнут иссякать и надо будет новые поставки делать, то поступят ли те поставки, все ли они поступят, своевременно ли они поступят, какая будет на них цена? Вот тут уже будет больше вопросов. Считаю, это уже будет ближе к апрелю, начнутся какие-нибудь события", – отметил Куюн.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине в марте-апреле может быть дефицит горючего. При этом ситуация катастрофическая не будет.

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