Взлетят ли цены на бензин в Украине после введения в ЕС эмбарго на российские нефтепродукты

Цены на бензин в Украине вряд ли поднимутся сразу после введения эмбарго в Европейском Союзе (ЕС) на российские нефтепродукты. Однако подорожание может начаться весной.

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Скорее всего, рост цен придется на март и апрель. Об этом рассказал эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в блиц-интервью OBOZREVATEL.

"5 февраля ничего не будет, это уже сейчас понятно, потому что все подготовились. Украинские заправочные сети залиты горючим где-то на ближайший месяц. Какие-то запасы уже есть. И мы видим, что оперативные январские поставки очень большие. Поэтому мы накапливаем топливо, и то именно делают европейцы, беря и закупая и российское горючее, пока оно еще не запрещено. При этом январь и февраль – месяцы минимального потребления, мы их пройдем, я уверен, вообще без каких-либо проблем", – объяснил Куюн.

При этом уже в марте, добавляет он, когда эти запасы начнут иссякать, то могут возникнуть проблемы. "Тогда надо будет новые поставки делать, поступят ли те поставки, все ли они поступят, своевременно ли они поступят, какая будет на них цена? Вот тут уже будет больше вопросов. Думаю, это уже будет ближе к апрелю, начнутся какие-то события" , – подчеркнул эксперт.

OBOZREVATEL рассказывал ранее о том, что:

в Украине за месяц средняя цена бензина А-95 уменьшилась на 1,83 грн/л. Больше всего цена упала в Днепропетровской (-4,24 грн), Харьковской (-3,75 грн) и Николаевской (-3,75 грн) областях;

в Украине за месяц цена дизельного горючего на АЗС снизилась на 1,59 грн. Если еще месяц назад, 2 января, стоимость литра составила 54,38, то сейчас она составляет 52,79 грн.

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