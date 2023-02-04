Доходы России от нефти и газа обрушились: уже согласовали дополнительные санкции

Доходы России от продажи газа и нефти рухнули до минимальной за 2,5 года отметки. "Большая семерка" и ЕС уже согласовала новые ограничения: ввели ограничения цен на нефтепродукты.

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Как пишет Reuters, за последний год доходы от продажи энергоресурсов рухнули на 46%. При том как цена на нефть Brent практически не изменилась, российская смесь марки Urals потеряла 42% цены.

Коалиция во главе с G7 установила потолок цен на российские нефтепродукты. Нефть падает примерно на 3%. Брюссель заблокировал морской импорт, на долю которого приходилось 90% продаж российской сырой нефти в Европейский Союз, а государства-члены сократили долю российского газа в структуре своего импорта с более чем 40% до вторжения России в Украину до менее 15%.

Эмбарго ЕС на закупку российских нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей, вступает в силу в воскресенье и может повредить Москве больше, чем эмбарго на сырую нефть. Ограничение цен, если оно будет согласовано, может еще больше затруднить продажи в третьи страны.

Международные ограничения, в том числе предельная цена на нефть в размере 60 долларов за баррель, введенная Большой семеркой, означают, что российская смесь Urals, которая ранее продавалась по той же цене, что и Brent, теперь продается с большим дисконтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, чешская компания Net4Gas, являющаяся оператором системы транспортировки природного газа в стране, не получила последние ежемесячные платежи от главного российского поставщика. В компании выясняют причины, по которым российская сторона прекратила плату по мощности транспортировки топлива.

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