Действительно ли биткоин "убивает" планету: ситуацию можно изменить

Компания Tesla перестала продавать электрокары за биткоины из-за того, что майнинг BTC вредит экологии. Эта новость не только обвалила рынок криптовалют, но и заставила в очередной раз задуматься – как решить проблему, которая уже разрослась до мировых масштабов?

Производитель электромобилей компания Tesla 13 мая неожиданно заявила, что прекращает реализовывать автомобили за биткоины. Продажи стартовали 24 марта и продлились меньше двух месяцев.

Владелец предприятия бизнесмен Илон Маск объяснил, что майнинг биткоина разросся до таких масштабов, что потребляет больше электроэнергии чем некоторые страны.

Компания обещает сменить гнев на милость только в том случае, если майнинг биткоина станет более экологичным.

"Довольно странно, что Илон Маск не подумал об экологии, когда в марте начал принимать биткоины. Об этой проблеме известно уже давно и похоже на то, что смена вектора компании произошла совсем по другим причинам", – рассказал создатель Bitcoin Ultimatum (BTCU) и соучредитель IT-компании Prof-it Blockchain Богдан Прилепа.

Но майнингом биткоина недоволен не только Илон Маск.

Зимой 2019 года лидеры стран Европейского союза провели в Брюсселе встречу, на которой договорились спасать экологию. Они решили, что Европа должна стать углеродно-нейтральной к 2050 году. То есть в ближайшие 30 лет Евросоюз хочет снизить выбросы парниковых газов до нуля. Благодаря этому резко вырос спрос на электромобили, водородные грузовики и поезда.

Но причем тут биткоин? Майнинг первой криптовалюты является серьезной преградой для достижения целей ЕС, считает член правления Европейского центрального банка Фабио Панетта.

Всему виной огромное потребление энергии при добыче BTC и связанные с этим углеродные выбросы. Чиновник считает, что в этой ситуации может помочь только жесткое регулирование и налогобложение криптоактивов.

Однако Богдан Прилепа не до конца согласен с еврочиновником, по его словам, подобный шаг будет "полумерой" и не решит проблему.

"Технология биткоина основана на алгоритме Proof-of-Work, который уже давно устарел. Даже Виталик Бутерин это признает и поэтому переводит Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake, который не потребляет столько электроэнергии и является по-настоящему экологичным", – отметил он добавив, что проблема с потреблением энергии биткоином никуда не денется.

Биткоин можно добывать только одним способом – с помощью майнинга. За этот процесс отвечает сеть ASIC-майнеров, разбросанных по всему миру. Эти устройства решают сложные математические задачи, которые в свою очередь генерируют новые блоки в блокчейне, а также обрабатывают все транзакции в сети.

Все эти девайсы потребляют огромное количество электроэнергии. Согласно данным университета Кембриджа, речь идет о цифре в 97 тераватт в год. Это равносильно потреблению таких стран как Казахстан или Нидерланды. Ранее этот показатель не превышал 73 тераватта ежегодно.

"Как майнинг вредит экологии? Все очень просто – большинство майнинг-пулов, которые добывают биткоин, находятся в Китае. А там энергию вырабатывают в основном электростанции, работающие на угле. Это самый неэкологичный вид топлива. Для сравнения, большинство ТЭЦ в Украине работают на газу и переходят на твердое топливо лишь в крайнем случае", – объясняет Богдан Прилепа.

Представители криптосообщества считают, что проблема майнинга преувеличена. В частности, создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин утверждает, что добыча золота вредит окружающей среде намного больше, чем добыча биткоина.

Специалисты издания Joule провели исследование и установили, что майнинг почти никак не сказывается на экологии. Согласно подсчетам, на добычу криптовалюты приходится всего 0,2% от мирового потребления энергии.

У специалистов Массачусетского технологического института и Мюнхенского технического университета, которые также заинтересовались этим вопросом, данные немного другие. По словам ученых, речь идет всего о 0,5% от общего потребления электроэнергии, что никак не угрожает экологии. Они считают, что заводы и автомобили загрязняют атмосферу куда сильнее.

Каким бы ни был вред майнинга для экологии, он все-таки есть. И альтернативой традиционной электроэнергии могли бы стать возобновляемые источники. Это бы снизило нагрузку на атмосферу и удешевило добычу криптовалюты.

"У майнеров есть как минимум четыре альтернативы: гидроэлеткростанции, геотермальная энергетика, ветряные и солнечные электростанции. Но все они не решат проблему биткоина. Выход в этой ситуации только один - миру нужна новая криптовалюта, которая не будет вредить природе", – подытожил Богдан Прилепа.