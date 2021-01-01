Украина закупит китайскую вакцину от COVID-19 по цене самой дорогой в мире

Цена вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, которую Украина планирует закупить за $18 за дозу, соответствует самой дорогой в мире вакцине от компании Moderna (США).

Об этом сообщается в материале "Наші гроші". Журналисты проанализировали договор на сайте ProZorro, который заключили "Медицинские Закупки Украины" 30 декабря, и документ с ценами на вакцину для стран ЕС. Последний случайно слило в сеть правительство Бельгии.

Указывается, что стоимость одной дозы вакцины под названием CoronaVac для Украины составила 504 грн, или около $18 на дату заключения контракта. Всего заказано 1,9 млн доз.

Как известно, вакцина Moderna требует хранения при -20 и лишь полгода, тогда как китайская сохраняется три года при +2..+8 градусах.

Более детально о контракте Украины на закупку китайской вакцины можно почитать по ссылке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: