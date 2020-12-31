Зеленский прокомментировал получение Украиной китайской вакцины
Украинцы получат вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech только после ее официальной регистрации.
Как заявил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях, но контрактуют их уже на этом этапе – поскольку большая очередь.
"Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, абсолютно реально получить вакцину уже этой зимой", – отметил он.
По словам Зеленского, в начале Украина получит 1,9 млн доз Sinovac. Это в дополнение к 8 млн доз по глобальному механизму COVAX.
"Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против ковида, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная", – добавил глава государства.
Он подчеркнул, чтобы прививки сработали в масштабах страны, это должен быть действительно массовый процесс.
"Поэтому уже сейчас представителям власти на всех уровнях, в частности на уровне городов и общин, а также лидерам общественного мнения стоит задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной. Государство со своей стороны сделает для этого две важные вещи: обеспечит наличие бесплатных для людей и действительно безопасных вакцин", – заверил Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина подписала первый контракт о поставках вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech и в максимально короткие сроки получит еще 1,9 миллиона доз такого препарата (стоимость одной составляет 504 гривни).
Министр Кабмина Олег Немчинов подчеркнул, что Украина готовится получить вдвое большую партию вакцины против коронавируса в пределах COVAX – не 8 млн, а 16 млн бесплатных доз.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Польша пообещала передать Украине 1,5 млн доз вакцины.