Зеленский прокомментировал получение Украиной китайской вакцины

Украинцы получат вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech только после ее официальной регистрации.

Как заявил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях, но контрактуют их уже на этом этапе – поскольку большая очередь.

"Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, абсолютно реально получить вакцину уже этой зимой", – отметил он.

По словам Зеленского, в начале Украина получит 1,9 млн доз Sinovac. Это в дополнение к 8 млн доз по глобальному механизму COVAX.

"Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против ковида, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная", – добавил глава государства.

Он подчеркнул, чтобы прививки сработали в масштабах страны, это должен быть действительно массовый процесс.

"Поэтому уже сейчас представителям власти на всех уровнях, в частности на уровне городов и общин, а также лидерам общественного мнения стоит задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной. Государство со своей стороны сделает для этого две важные вещи: обеспечит наличие бесплатных для людей и действительно безопасных вакцин", – заверил Зеленский.

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