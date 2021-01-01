Україна закупить китайську вакцину від COVID-19 за ціною найдорожчої в світі
Ціна вакцини проти COVID-19 від китайської компанії Sinovac Biotech, яку Україна планує закупити за $18 за дозу, відповідає найдорожчій у світі вакцині від компанії Moderna (США).
Про це повідомляється в матеріалі "Наші гроші". Журналісти проаналізували договір на сайті ProZorro, який уклали "Медичні Закупівлі України" 30 грудня, і документ із цінами на вакцину для країн ЄС. Останній випадково злив у мережу уряд Бельгії.
Вказується, що вартість однієї дози вакцини під назвою CoronaVac для України склала 504 грн, або близько $18 на дату укладення контракту. Всього замовлено 1,9 млн доз.
Як відомо, вакцина Moderna вимагає зберігання при -20 і лише пів року, тоді як китайська зберігається три роки при +2..+8 градусах.
Більш детально про контракт України на закупівлю китайської вакцини можна почитати за посиланням.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від коронавірусу від компанії Sinovac Biotech не пройде фінальну стадію клінічних випробувань.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував отримання китайської вакцини. Глава країни зазначив, що зараз практично всі препарати проходять етап юридичної легалізації, але контрактують їх уже на цьому етапі через велику чергу.