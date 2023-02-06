Что будет с ценами на продукты в Украине в 2023-м: в НБУ сделали прогноз

Цены на продукты в Украине, как и в прошлом году, продолжат дорожать в 2023 году. Однако взлет стоимости не будет таким, как в 2022 году.

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Об этом рассказал член Совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман во время телемарафона. Он добавил, что инфляция в этом году будет менее медленной, чем в 2022 году, а в последующие годы ситуация будет стабилизироваться.

"Инфляция в этом году будет уменьшаться. С 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем, в 2024 году, инфляция составит около 10%. А в последующих годах – будет еще меньше. То есть тренд на уменьшение инфляции", – прогнозирует Фурман

Специалист подчеркнул, что давление на цены товаров продолжится также из-за сложной ситуации с энергетической системой страны. Речь идет об увеличении доли использования предприятиями электрогенераторов. Их использование влияет на конечную стоимость продуктов, поскольку этот вид энергопитания более затратен.

Напомним, в декабре 2022 года потребительская инфляция в годовом разрезе составила 26,6%. Ключевая причина инфляции в Украине – увеличение расходов из госбюджета и уменьшение доходов страны из-за полномасштабной войны, которую развязала страна-террористка Россия.

Как сообщалось, в Украине в 2023-м пачка сигарет подорожает примерно на 14 грн. В результате сигареты среднего ценового сегмента будут стоить около 84 грн. за пачку, а премиум – более 92 грн.

Удорожание продолжается в рамках ежегодного пересмотра акциза (его увеличивают на 20%). С 1 января производители табачных изделий платят больше за акцизы, поэтому стоимость пачки значительно увеличится.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что помидоры в Украине всего за неделю подорожали на 10%. Причиной стало падение импорта при сохранении высокого спроса. Ситуация может скоро измениться – эксперты ожидают падения цен на томаты уже в середине февраля.

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