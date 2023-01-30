Помидоры в Украине подорожали на 10% всего за неделю: когда изменятся цены

Помидоры в Украине всего за неделю подорожали на 10%. Причиной стало падение импорта при сохранении высокого спроса. Ситуация может вскоре измениться – эксперты ожидают падения цен на томаты уже в середине февраля.

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По данным мониторинга OBOZREVATEL, цены на тепличные томаты в супермаркетах установились на уровне 79-99 грн за килограмм, на рынке "Столичный" помидоры продают за 90 грн/кг. Как сообщили аналитики EastFruit, при этом цена помидоров в оптовых закупках выросла до 65-73 грн, примерно на 7 грн/кг за неделю.

К росту цен на популярный овощ привели перебои с поставками из-за границу. Томаты в Украину везут в основном из Турции, а эта страна значительно уменьшила отгрузки из-за плохих погодных условий. Спрос на помидоры при этом остался довольно высоким.

Аналитики уверены, что скоро ситуация на рынке томатов изменится для потребителей к лучшему. Дело в том, что уже через несколько недель, в середине февраля, в продажу начнут поступать тепличные помидоры от украинских производителей.

То есть предложение томатов с появлением нового урожая на рынке вырастет. Соответственно, вместе с тем начнут снижаться цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине подорожало подсолнечное масло. По состоянию на 29 января бутылка (850 мл) "Олейны" рафинированной стоила 63,3 грн, что почти на 1 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 62,38 грн.

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