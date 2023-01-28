Пачка сигарет в Украине резко подорожает: сколько придется заплатить и что изменят

В Украине в 2023-м пачка сигарет подорожает примерно на 14 грн. В результате сигареты среднего ценового сегмента будут стоить около 84 грн за пачку, а премиум – более 92 грн. Подорожание продолжается в рамках ежегодного пересмотра акциза (его повышают на 20%). С 1 января производители табачных изделий платят больше за акцизы, поэтому и стоимость пачки значительно увеличится.

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Сейчас курильщики подорожание на себе не ощущают: дело в том, что традиционно в конце года производители, распространители делают большой запас продукции, чтобы успеть запастись более дешевым товаром. В феврале-марте запасы полностью иссякнут, а цены на сигареты взлетят.

О том, как и почему будут дорожать сигареты в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько стоят сигареты и как подорожают

В Украине пачка отечественных сигарет стоит в среднем 64,06 грн, за пачку сигарет среднего сегмента придется заплатить 69,9 грн, а за премиум – 82,61 грн. За год сигареты подорожали на 6,97-15,65 грн (зависимо от производителя). Как напомнил OBOZREVATEL глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подорожание акциза на сигареты происходит поэтапно и продлится до 2025-го. Ежегодно акциз дорожает на 20%.

В результате в 2025-м акциз будет стоить 90 евро за тысячу штук, а пачка самых дешевых сигарет подорожает до 101 грн (смотрите инфографику). Повышение акцизов началось еще несколько лет назад. Это была одна из рекомендаций ЕС. Еврочиновники считали, что Украине необходимо достичь цен на сигареты хотя бы уровня минимальных в Евросоюзе. Это должно было позволить сократить уровень контрабанды.

В 2023-м акциз уже увеличился на 20%. Как результат, пачка самых дешевых сигарет подорожает как минимум до 70 грн, за сигареты среднего класса придется платить на 14 грн больше 74 грн, а вот премиум сегмент будет стоить более 92-95 грн за пачку.

Что планируют изменить

"Один из компенсаторов – повышение налогов вредного потребления. Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. Мы будем приводить ставки акцизных налогов к среднему европейскому уровню. Очень важный вопрос – администрирование. С табаком доля нелегала достигает 30%, с алкоголем – еще больше", – заявил во время презентации налоговой реформы заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Кроме того, он предложил запретить платить за сигареты наличкой. То есть для оплаты нужно будет использовать карту и банковский счет, поэтому теневому рынку будет сложно скрыть свои доходы от фискалов.

В Верховной Раде мнения расходятся. Часть депутатов считает, что необходимо повышать стоимость акцизов. Главные аргументы: это позитивно влияет на снижение количество курильщиков и позволяет увеличить поступления в бюджет. Аргумент против: это приведет к еще большей тенизации рынка.

"Мы настроены на то, чтобы и дальше создавать условия для сокращения распространенности курения в нашем государстве. С 2018 года действует 7-летний план повышения табачных акцизов на 20% в год. Этот план эффективен, и поэтому стоит его придерживаться", – уверена нардеп Лада Булах.

Аргумент о том, что высокие акцизы заставляют уходить в тень, может быть актуальным только в той ситуации, когда есть возможность для ухода в тень. И сейчас, с действующими ставками, уровень тени остается крайне высоким. Любой желающий может найти в сети объявления, приобрести блоки сигарет по цене, которая значительно ниже рыночной. Единственная особенность: сигареты не имеют акцизных марок. Значит, государственный бюджет не получил ни копейки.

Даже без решения о дополнительном подорожании сигарет, в Украине в ближайшее время иссякнут запасы, которые произведены в прошлом году. Новая партия сигарет уже с более высокими ценами поступит на рынок в ближайшее время. Теневой рынок при этом продолжит существовать. Здесь важно отметить, что контрабандные сигареты могут существовать только в условии, когда успешно работает серый рынок. И украинцы, которые покупают сигареты в сети без акцизных марок, пользуются услугами сомнительных продавцов и покупают там, где дешевле, также участвуют в воровстве денег из бюджета. И это в ситуации, когда практически вся доходная часть бюджета идет на обеспечение армии.