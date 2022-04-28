AliExpress перестал принимать карты банков России, попавших под санкции – СМИ

Жители России жалуются, что китайская торговая площадка AliExpress перестала принимать карты банков, попавших под санкции Запада. Впрочем, тратить деньги россияне все же еще могут: с помощью сервиса QIWI.

"По техническим причинам некоторые оплаты с карты не проходят. Попробуйте другой способ оплаты", – такое сообщение видят владельцы карт подсанкционных банков РФ, сообщают росСМИ, публикуя соответствующий скриншот.

Более того, по другим данным, AliExpress теперь не принимает карты любых банков РФ. Также россияне не могут оплатить заказ через платежную систему "МИР".

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Сама же торговая площадка сохраняет молчание по этому поводу. В РФ отмечают: официальных комментариев от AliExpress пока не поступало.

Ранее же в Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили: Россия может повторить путь "развития" Ирана, который уже 43 года живет под санкциями Запада. Более того, уже сейчас между этими странами много общего.

В частности, речь идет о:

зависимости от экспорта небольшого количества видов сырья (нефть и газ) в обмен на импорт необходимых товаров

"В обеих странах подобный вес экспорта в структуре ВВП составляет около 30%. Прибыль от продажи нефти в структуре ВВП за вычетом себестоимости в Иране – около 20%, в России – 10%", – отметили аналитики;

отключении местных банков от системы SWIFT

Иранские банки тоже отключили от SWIFT и заморозили более 100 млрд долларов банковских активов. В России эта цифра уже составила 400 млрд долларов;

провалившемся импортозамещении

В Иране оно потерпело поражение. "Там появился собственный Интернет, вместо YouTube – Aparat, вместо Facebook – Cloob, вместо App Store – Cafe Bazaar. Но эти соцсети признаны только внутренним пользователем", – подчеркнули в Центре.

В России же, отметим, ситуация аналогичная: ни местные соцсети, ни платежная система "МИР" не могут полностью заменить западных аналогов, являясь, по сути, неконкурентными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия возглавила "рейтинг" стран по количеству введенных против них санкций. По состоянию на 22 апреля, на развязавшую против Украины войну РФ было наложено 9 741 ограничение.