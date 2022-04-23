Россия – мировой лидер по количеству санкций: Иран и Куба "насобирали" меньше за десятилетия

Россия возглавила "рейтинг" стран по количеству введенных против них санкций. По состоянию на 22 апреля, на развязавшую против Украины войну РФ было наложено 9 741 ограничение.

Об этом сообщили в Ukraine NOW, передает пресс-служба Верховной Рады. Там отметили: это больше, чем получили другие страны-"собиратели санкций" вместе взятые. При чем, за "десятки лет изоляции".

"РФ – мировой лидер по количеству санкций, принятых против одной страны – 9 741 по состоянию на 22 апреля 2022 года. Иран, Сирия, КНДР, Мьянма, Венесуэла и Куба за десятки лет изоляции собрали на всех 9 670 ограничений", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, западные аналитики отмечают: Кремль всеми способами пытается скрыть влияние санкций на Россию. "Они пытаются скрыть экономическую картину", – говорится в материале The Wall Street Journal.

Там подчеркивают: санкции отрезали страну-террориста от большей части западной финансовой инфраструктуры. По прогнозам, это приведет к:

глубокой рецессии;

резкой инфляции;

безработицы – на фоне исхода западных компаний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Банке России признали: спад экономики РФ в условиях санкций Запада будет большим по масштабу и продолжительности, чем во время пандемии COVID-19. При этом сами санкции в там называют "беспрецедентными".